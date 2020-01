Bomba Sassuolo: “Berardi al Barcellona!”, le parole della società

Ore frementi per il calciomercato. In particolare arrivano novità importanti in casa Sassuolo. Domenico Berardi, autore sin qui di un’ottima stagione (9 gol in 16 partite), è finito nel mirino del Barcellona che, vista l’impossibilità di arrivare ad altri obiettivi (Rodrigo, Tadic, ndr) si è fiondato sul classe ’94 neroverde. Un anno fa i blaugrana chiusero una trattativa proprio con gli emiliani. Kevin Prince Boateng passò in Spagna proprio a gennaio. Risultati deludenti e il ritorno in Italia, alla Fiorentina.

Dodici mesi dopo si ripresenta la stessa situazione. Quello del Barcellona è stato, per adesso, solo un sondaggio, ma non è escluso che possa arrivare un’offerta ufficiale da parte dei catalani. Intanto la società neroverde ha fatto sapere, attraverso le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, a “La Gazzetta dello Sport” che “Berardi non è in vendita”.