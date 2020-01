Borini, che stoccata al Milan! “Venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro…”

Una vera e propria stoccata! Frecciata diretta da parte di Fabio Borini, ex Milan da poco approdato all’Hellas Verona. Il calciatore, in conferenza stampa, non ha affatto nascosto la maniera in cui – a suo dire – è stato trattato di recente.

“Ho fatto tanti ruoli, al Milan ne ho fatti 7 su 11, ma sempre con la stessa mentalità e voglia di vincere le partite. Ultimamente venivo sfruttato come operaio, ma sono anche altro“, ha detto. “Sentivo bisogno di tornare a fare quello che so fare meglio, ossia giocare da attaccante e aiutare la squadra. C’è disponibilità da parte mia a giocare in diversi ruoli, le mie caratteristiche erano così al Milan e sono così a Verona, voglio vincere ogni partita”.