L’importanza di chiamarsi Ernesto, Torregrossa fa il fenomeno ma Joao Pedro risponde: Brescia-Cagliari 2-2, le pagelle

Brescia-Cagliari – Una bella partita tra Brescia e Cagliari si chiude sul 2-2. Emozioni e gol in un match molto piacevole. Primo tempo scoppiettante al “Rigamonti”. E’ il Cagliari a partire meglio con Simeone che impegna Joronen. I sardi legittimano il miglior approccio rispetto agli avversari andando in vantaggio con il colpo di testa di Joao Pedro su assist di Nandez. Dodicesima rete in campionato per il brasiliano. Il Brescia reagisce ed entra in partita. Nella seconda parte del primo tempo sono le Rondinelle a giocare meglio. Torregrossa impatta di testa un calcio di punizione di Tonali e fa 1-1. Nella ripresa parte meglio la squadra di Corini e Torregrossa concede il bis. Capolavoro dell’attaccante del Brescia con un sinistro perfetto dai 30 metri che si infila all’incrocio dei pali. Il Cagliari non molla e trova il pareggio ancora con Joao Pedro, stavolta su calcio di rigore. Qualche minuto dopo Chancellor colpisce la traversa di testa su calcio d’angolo. Corini getta nelle mischia anche Balotelli, ma SuperMario lascia i suoi in 10 dopo otto minuti dall’ingresso in campo. Prima si prende un giallo per gioco pericoloso su Oliva e poi manda a quel paese l’arbitro che non può far altro che espellerlo. Il Cagliari sfiora il colpaccio nel finale ma il risultato non cambia più.

Brescia-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6.5; Sabelli 6.5, Cistana 6, Chancellor 6, Mangraviti 5.5; Romulo 6, Tonali 7, Ndoj 5 (46′ Dessena 5.5); Spalek 5 (46′ Bjarnason 6); Donnarumma 6 (74′ Balotelli 3), Torregrossa 8.

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen 6; Faragò 5.5, Pisacane 5.5, Klavan 5.5, Pellegrini 5.5; Nandez 6.5 (89′ Cerri sv), Cigarini 5.5 (73′ Oliva 6), Rog 5 (54′ Ionita 6); Nainggolan 6.5, Joao Pedro 7.5; Simeone 6.