Un brutto Milan vince sul campo di un ottimo Brescia, Rebic ancora decisivo: finisce 0-1, le pagelle

Brescia-Milan – Un brutto Milan passa sul campo di un ottimo Brescia. Decide ancora una volta Rebic. Nel primo tempo una doppia occasione per Ibrahimovic, fermato prima da Joronen poi dalla mira imprecisa. Due grosse occasioni anche per il Brescia con Torregrossa che non trova la porta di testa e Ayé che costringe Donnarumma ad un grande intervento. Nella ripresa è il Brescia a farsi preferire. Inizio a mille della squadra di Corini. Occasioni in serie per Torregrossa, Bisoli e Ndoj, in mezzo un gol annullato all’attaccante autore di una doppietta contro il Cagliari. Quando il Brescia produce il maggiore sforzo offensivo è il Milan ad andare in vantaggio con Rebic, al terzo gol nelle ultime due partite. Il Brescia reagisce, il Milan gioca di rimessa. Castillejo si vede annullare un gol per un fuorigioco di Ibrahimovic.

Brescia-Milan, le pagelle di CalcioWeb

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen 6; Sabelli 6.5, Chancellor 6.5, Cistana 6, Mateju 6; Dessena 5.5 (78′ Ndoj 5), Tonali 6.5, Bisoli 6 (89′ Skrabb sv); Romulo 5.5; Torregrossa 7, Ayé 6 (A. Donnarumma sv).

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma 7; Conti 5.5, Kjaer 5, Romagnoli 5.5, Hernandez 6.5; Castillejo 5.5, Kessié 4.5, Bennacer 5.5, Calhanoglu 5 (77′ Krunic sv); Ibrahimovic 6, Leao 5 (58′ Rebic 7.5).