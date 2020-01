Cagliari-Milan 0-2, le pagelle di CalcioWeb: Ibra è tornato, il Diavolo si risveglia in Sardegna

Cagliari-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan espugna la Sardegna Arena, il Cagliari ne esce sconfitto per 0-2. Rialza la china la squadra di Stefano Pioli, che ritrova la vittoria grazie anche ad un’ottima prestazione di carattere. La presenza in campo di Ibrahimovic si è fatta sentire, la squadra ne ha beneficiato sotto ogni aspetto. Buon primo tempo con le due squadre abbastanza chiuse in difesa, ma che hanno tentato a vicenda di sovrastarsi. Costretto a mettersi in mostra l’estremo difensore svedese Olsen, bravo a negare il vantaggio a Theo Hernandez e Ibrahimovic. Brivido invece per Donnarumma, che legge male la traiettoria di un lancio lungo e per poco non viene beffato da Nandez con un pallonetto da metà campo. Nella ripresa la musica cambia e il match si indirizza subito dopo pochi secondi il fischio d’inizio: al 46′ Leao raccoglie il pallone in area e, cercando di incrociare la battuta, con fortuna trova una deviazione che supera il portiere avversario per il vantaggio milanista. Il Cagliari non riesce a rendersi pericoloso e così al 64′ sale in cattedra il professore Ibrahimovic. L’assist arriva dalla sinistra tramite la corrente Hernandez, la girata al volo è di quelle da fotografare, il raddoppio è servito. E’ praticamente l’epilogo di un match che non regala altre emozioni, ma permette ai tifosi del Diavolo di ritrovare un piccolo sorriso. Ecco di seguito i nostri voti:

CAGLIARI: Olsen 6.5; Faragò 5, Pisacane 5.5, Klavan 5.5, Pellegrini 5; Nandez 5.5 (dal 76′ Ionita sv), Cigarini 6, Rog 5 (dal 76′ Castro sv); Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 5.5 (dal 69′ Cerri 6).

MILAN: Donnarumma 5.5; Calabria 6, Musacchio 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 7; Castillejo 6, Bennacer 6.5, Kessiè 6, Calhanoglu 6 (dal 64′ Bonaventura 6); Ibrahimovic 7.5, Leao 7.