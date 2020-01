Calciomercato, acquisto e cessione per l’Inter. Genoa e Spal scatenate, difensore per Samp, Bologna e Atalanta

Ultimi giorni di calciomercato, i club del campionato di Serie A sono al lavoro per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Il torneo entra sempre più nel vivo e le dirigenze cercano lo scatto decisivo per raggiungere l’obiettivo, ecco tutte le trattative delle ultime ore.

INTER – “È un onore per me essere qui ed essere un calciatore dell’Inter. Ringrazio tutti per l’accoglienza, non vedo l’ora di iniziare. Lavorare ancora con Antonio Conte è un’opportunità che mi rende molto felice. Gli ho parlato e mi ha già spiegato il progetto del club. Voglio farne parte, sono contento di essere qui”. Sono le prime parole da calciatore dell’Inter di Victor Moses, arrivato in nerazzurro in prestito dal Chelsea. “Darò il massimo, voglio aiutare la squadra. Qui c’è tanta qualità, io voglio dare il mio contributo in campo e divertirmi. Avrò bisogno di ambientarmi ma voglio dare una mano alla squadra a vincere più gare possibili. Faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi e rendere orgogliosi i nostri tifosi”. Nel frattempo è stata definita la cessione di Lazaro al Newcastle.

FIORENTINA – Operazione in uscita per la Fiorentina. Il club viola comunica in una nota di aver ceduto, a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2020 con diritto di riscatto, l’attaccante brasiliano Pedro Guilherme.

GENOA – Sebastian Eriksson è ufficialmente un calciatore del Genoa. Il club rossoblù comunica, in una nota, di aver acquisito dal Goteborg, a titolo definitivo, il centrocampista svedese classe 1989, è già andato in scena il primo allenamento. E’ fatta anche per l’arrivo dall’Atalanta del difensore Masiello.

SAMPDORIA – Il Napoli comunica “di aver ceduto Lorenzo Tonelli alla Sampdoria con la formula del prestito con obbligo di riscatto”. Il difensore ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno.

SPAL – Importante colpo di mercato della Spal, arriva Kevin Bonifazi. Accordo raggiunto col Torino che in estate lo aveva riscattato, adesso però non è riuscito a trovare grande spazio. Prestito con obbligo di riscatto la formula dell’operazione, che si aggira intorno ai dieci milioni di euro. Si sta lavorando anche per convincere Iago Falque, sempre dal Torino.

ATALANTA – L’Atalanta ha messo gli occhi su Bosko Sutalo, difensore croato classe 2000 che milita nell’Osijek. Sarebbe un colpo importante in prospettiva.

ROMA – La Roma sempre alla ricerca di un esterno offensivo per sostituire l’infortunato Zaniolo. Il nome nuovo è quello di Javairo Dilrosun, olandese classe 1998 dell’Hertha Berlino.

SASSUOLO – Importante colpo in arrivo per l’attacco, contatti in giornata per l’arrivo dell’attaccante Caprari, si va verso la fumata bianca.

BOLOGNA – Serve un difensore da consegnare all’allenatore Sinisa Mihajovic, si sta lavorando con il Torino per il ritorno di Lyanco.

TORINO – Torino alla ricerca di rinforzi per il presente e per il futuro, missione in Colombia. Dopo Spagna e Polonia, l’ultima missione degli osservatori granata è in Colombia per il torneo preolimpico riservato alle nazionali del Sudamerica.