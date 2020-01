Calciomercato, l’annucio di Buffon! Fiorentina scatenata, ex Roma alla Sampdoria ed il Bologna ha preso il difensore

Ultimi giorni di calciomercato, sono in arrivo gli ultimi rinforzi per le squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Si muovono le dirigenze, tante trattative nelle ultime ore, sono ore caldissime, ecco tutte le operazioni nel dettaglio.

ESTERO – Il Barcellona continua il pressing per l’attaccante Rodrigo Moreno mentre Arsenal e Everton seguono con interesse James Rodriguez del Real, la valutazione è di 40 milioni di euro. Il Valladolid sta per chiudere l’accordo con Hatem Ben Arfa, 32 anni, centrocampista di talento, ex Lione e Psg, a Rennes. L’attaccante Thiago Neves, 34 anni, ha firmato col Gremio. Il Siviglia prova l’accelerata per Suso. La trattativa tra i rossoneri e gli andalusi prosegue e la formula, scrive ‘Marca’, dovrebbe essere quella del prestito per 18 con opzione di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo in base a determinate condizioni, fissato a 25 milioni. Il Tottenham ha esercitato l’opzione di riscatto per Giovani Lo Celso, considerato il sostituto naturale di Christian Eriksen, appena ceduto all’Inter.

JUVENTUS – “Per il futuro sono pronto e aperto a tutte le idee: vediamo come arrivo a marzo aprile”. Sono le dichiarazioni di Gianluigi Buffon nel giorno del suo 42/o compleanno a Sky Sport. “Quella piu’ importante – ha aggiunto il portiere bianconero – e’ rimanere sempre in equilibrio e coerente con quello che sto facendo. Se quello che sto facendo e’ ancora di livello alto, come io lo reputo ancora adesso, e’ un qualcosa che mi da’ soddisfazione. Se non ci sara’ il crollo che tutti sperano ci sia da dieci anni, andremo avanti. Altrimenti non ci sara’ problema e ci fermeremo”.

SERIE B E SERIE D – L’Ascoli ha comunicato di aver esonerato Paolo Zanetti dal ruolo di allenatore. Nella nota la societa’ marchigiana “ringrazia mister Zanetti per la serieta’, la professionalita’, l’impegno e la dedizione sempre profusi per la causa bianconera e gli augura le migliori fortune”. La squadra e’ stata temporaneamente affidata al tecnico della primavera Guillermo Abascal, in attesa della nomina del nuovo allenatore. Zanetti paga dunque la sconfitta casalinga contro il Frosinone di ieri. Il Chievo Verona comunica “di aver acquisito dall’U.S. Cremonese le prestazioni sportive del calciatore Francesco Renzetti. Il difensore arriva a titolo definitivo fino al 30/06/2020”. La Vastese Calcio 1902, che milita in serie D (girone F), ha esonerato l’allenatore Marco Amelia e il suo staff. Al suo posto arriva come nuovo tecnico Massimo Silva. Il Ciliverghe CALCIO (serie D girone D) ha reso noto di aver sollevato dalla guida tecnica della prima squadra l’allenatore Filippo Carobbio ed il collaboratore Emilio Carobbio.

PARMA – Bruno Alves e Parma insieme per un’altra stagione. Il club ducale ha annunciato in una nota il rinnovo di contratto del difensore. Il 38enne portoghese ha prolungato fino al 30 giugno.

FIORENTINA – Beppe Iachini in conferenza stampa prima di Inter-Fiorentina di Coppa Italia ha parlato anche di mercato: “Sono usciti nomi di giocatori che ho allenato come Vazquez ma non credo arriveranno. Il mercato è strano, saltano fuori nomi nuovi ogni giorno. Certo se arrivassero giocatori che già conosco sarebbe più facile il loro inserimento”. Incontri certi invece per Duncan e Igor.

BOLOGNA – In arrivo un nuovo difensore considerando anche l’emergenza delle ultime ore, si tratta di De Maio dell’Udinese.

SAMPDORIA – Continuno le richieste per il centrocampista Vieira, in caso di partenza già individuato il sostituto, si tratta dell’ex Roma Nzonzi.