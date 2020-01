Calciomercato, ansia in casa Inter. Innesto della Fiorentina, colpo di scena al Genoa e sorprese per Samp, Parma e Torino

Ultime ore di calciomercato, si chiude la sessione invernale che nel complesso ha regalato molto emozioni, le dirigenze nel frattempo sono in continuo contatto per chiudere le operazioni, ecco tutte le trattative che ruigurdano le squadre del massimo campionato italiano e non solo.

ATALANTA – Ultimo colpo al mercato invernale per l’Atalanta, ufficiale il prestito fino a giugno dal Nizza, con diritto di riscatto (fissato a 8 milioni), di Adrien Tameze. Il sito web nerazzurro lo presenta cosi’: “Centrocampista centrale forte fisicamente e di grande temperamento, ha giocato con le nazionali giovanili francesi dall’U16 all’U18, disputando da protagonista con l’U17 anche gli Europei e i Mondiali di categoria. In possesso di doppio passaporto, nell’agosto 2018 e’ stato convocato nella nazionale camerunese per uno stage”.

INTER – Ansia in casa Inter che non riesce a trovare l’attaccante per Conte. Bloccate le trattative per Giroud e Slimani, è stato proposto Simone Zaza del Torino.

FIORENTINA – La Fiorentina ha ufficializzato l’acquisto del centrocampista Alfred Duncan, 26 anni, dal Sassuolo in prestito con obbligo di riscatto, un’operazione da complessivi 16 milioni di euro, per il calciatore un contratto di 4 anni. Ufficiale anche la cessione, in prestito fino a giugno, del giovane difensore Luca Ranieri all’Ascoli, in serie B. Nel frattempo Criscito ha detto no, rimane al Genoa. A sorpresa è fatta per Laxalt, in prestito al Torino ma del Milan.

ESTERO – Colpo del Barcellona. Ufficiale l’acquisto di Francisco Trincao, 20enne attaccante portoghese del Braga e grande rivelazione all’Europeo under 19 del 2018, operazioni da 31 milioni di euro, il calciatore firmerà un contratto fino al 2025 (con clausola rescissoria da 500 milioni), accordo per luglio. Yannick Carrasco torna all’Atletico Madrid. Lo ufficializza il club spagnolo con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

GENOA – Doppia possibile uscita inattesa per il Genoa. Si tratta di Andrea Favilli, richiesto dalla Roma e di Cristian Romero sul quale ci sarebbe vivo l’interesse del Bayer Leverkusen. Favilli può rientrare in un giro di attaccanti ed è nel mirino di Torino e Spal. Nel frattempo rischia clamorosamente di saltare l’arrivo di Iturbe, si sta lavorando per provare a risolvere i problemi. Nel frattempo il ‘Grifone’ ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale l’arrivo dal Torino dell’attaccante spagnolo Iago Falque “a titolo temporaneo con diritto di opzione per il riscatto definitivo”.

BOLOGNA – Blerim Dzemaili lascia il Bologna a titolo definitivo e va a giocare in Cina, allo Shenzhen FC. Lo comunica la società emiliana in una nota sul proprio sito.

VERONA – L’Inter ha ceduto Federico Dimarco in prestito con diritto di riscatto al Verona. Lo rende noto il club nerazzurro con un comunicato.

SAMPDORIA – Clamoroso inserimento della Sampdoria per l’attaccante della Roma Kalinic, calciatore e società stanno valutando.

SERIE B – Il Livorno ha annunciato di aver ingaggiato a titolo temporaneo Franco Ferrari, attaccante 25enne proveniente dal Bari ed il centrocampista di 23 anni Tehophilus Awua, anch’egli proveniente dal Bari. In uscita l’attaccante Filip Raicevic, 27 anni nel mirino club polacco dello Slask Worlaw e il centrocampista 21enne Agostino Rizzo che si è trasferito all’Avellino.

PARMA – Il Parma alla disperata ricerca di un nuovo attaccnte, nelle ultime ore il nome è quello di Donnarumma del Brescia, si prova a chiudere.

TORINO – In dirittura d’arrivo la trattativa tra Torino e Genoa che porterà il lituano Augustinas Klimavicius in granata in prestito secco. Altra operazione dopo quella di Parigini.