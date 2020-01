Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter, pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari

Proseguono senza sosta le trattative di calciomercato. Diverse le operazioni definite nelle ultime ore, altre sono in attesa di sviluppi. Le novità.

Atalanta – Altro movimento in entrata nel calciomercato di riparazione dell’Atalanta. E’ stato definito il prestito dal Bordeaux dell’esterno destro Raoul Bellanova, con diritto di riscatto a giugno 2021 fissato a 4,5 milioni. Venerdì le visite mediche per il difensore laterale classe 2000, nazionale delle giovanili azzurre, cresciuto nel Milan e acquistato dai francesi l’anno scorso.

Bologna – I felsinei stanno per riportare in Italia Yuto Nagatomo, ex terzino dell’Inter. Il giapponese milita attualmente nel Galatasaray.

Cagliari – Il Cagliari sta per chiudere la trattativa con la Juve per Marko Pjaca: prestito di 18 mesi a 1.5 milioni di euro e diritto di riscatto a 12. Per la difesa il nome nuovo è quello del centrale greco del Bayer Leverkusen Panagiōtīs Retsos.

Genoa – Il Grifone insiste con il Belgrano per il talento argentino Bruno Amione. Si tratta di un difensore centrale. Contatti che proseguiranno nelle prossime ore.

Milan – Forte interesse dei rossoneri per il difensore centrale Jean Marcelin dell’Auxerre, francese classe 2000.

Parma – Matteo Gabbia, difensore classe ’99 del Milan, è sempre più vicino al Parma in prestito. L’ultima idea dei ducali per l’attacco è Fernando Llorente. Contatti avviati con il Napoli.

Sampdoria – Accordo raggiunto tra Napoli e Samp per il passaggio di Lorenzo Tonelli in blucerchiato. Domani le visite mediche.

Le trattative in Serie B e all’estero

Cosenza – I calabresi hanno messo gli occhi su Baissama Sankoh, centrocampista classe ’92 del Caen.

Tottenham – E’ Willian José l’attaccante scelto da José Mourinho per sostituire l’infortunato Harry Kane, non disponibile fino ad aprile, nell’attacco del Tottenham. Lo riporta ‘AS’ secondo cui il 28enne brasiliano della Real Sociedad è vicino agli Spurs. Al momento, Willian José è il capocannoniere del Real Sociedad, con cui gioca da tre anni e mezzo, con otto gol in 21 partite.