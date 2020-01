Calciomercato, bomba sul Milan: portiere al Bologna, attaccante per Atalanta, duello Samp-Torino, mosse di Fiorentina e Genoa

L’ultima giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo, le prossime giornate saranno veramente fondamentali. Il calciomercato nel frattempo entra sempre più nel vivo, ecco le ultime indicazioni.

ATALANTA – L’Atalanta ha ufficializzato la risoluzione anticipata del prestito di Luca Vido al Crotone e la successiva cessione del calciatore al Pisa, sempre a titolo temporaneo, fino al termine della stagione 2019-2020.

PSG – Il Paris Saint Germain ha annunciato il rinnovo del contratto di Marquinhos. Il 25enne difensore brasiliano arrivato nel 2013 dalla Roma, ha firmato per altri due anni fino al 2024.

BARCELLONA – Manca solo l’ufficialità ma Ernesto Valverde non è più l’allenatore del Barcellona. Ad annunciare l’esonero dell’allenatore basco è ‘Marca’, secondo cui il club blaugrana avrebbe già comunicato la decisione al tecnico. Al suo posto Quique Setien.

MILAN – Dalla Germania si parla di un interesse per Jerome Boateng, fratello dell’ex rossonero Kevin-Prince, del Bayern Monaco. Sarebbe un colpo importante per la difesa dei rossoneri.

SUSO – Contatti con il Milan per la cessione di Suso. Non solo la Sampdoria, nelle ultime ore contatti anche con il Torino di Cairo. I blucerchiati nel frattempo hanno riaperto la trattativa con il Napoli per il difensore Tonelli, accordo vicino considerando anche il possibile addio di Murillo.

BOLOGNA – Nuovo portiere per il Bologna. Si tratta di Sebastian Breza, calciatore canadese, attualmente al Potenza, accordo già per gennaio.

SPAL – Continua la ricerca ad un nuovo attaccante da regalare al tecnico Semplici, non solo Pinamonti nelle ultime ore nel mirino è finito Mansuso dell’Empoli. Occhi anche su Machin.

ATALANTA – Accordo ai dettagli per l’attaccante Trincao, superata la concorrenza della Juventus, si tratta di un grande colpo anche in prospettiva.

FIORENTINA – La Fiorentina non si ferma a Cutrone, adesso un difensore ed un centrocampista, i nomi sono quelli di Juan Jesus e Duncan.

GENOA – Il Genoa alla ricerca di un centrocampista, nome nuovo nelle ultime ore, si tratta di Castro, attualmente al Cagliari.