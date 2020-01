Calciomercato, centrocampista per Torino e Fiorentina: difensore per Samp e Atalanta, scatenate Lecce e Parma

Si avvicina sempre di più la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno che si preannuncia scoppiettante in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo sempre più calde le trattative di calciomercato, nelle ultime ore si sono mossi i club del massimo torneo italiano, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

TORINO – Un solo rinforzo per il centrocampo ed una in attacco in caso di addio di Zaza. Sono queste le intenzioni del presidente Cairo per la finestra di mercato appena iniziata. Per la mediana il calciatore più vicino ad indossare la maglia granata è Fofana dell’Udinese.

FIORENTINA – Il tecnico Iachini ha le idee chiare sul fronte calciomercato. Il neo allenatore dei viola avrebbe chiesto alla dirigenza l’arrivo del centrocampista del Sassuolo Duncan.

SAMPDORIA – Si profila un addio a sorpresa in casa Sampdoria. Secondo quanto riporta Milliyet, il Galatasaray avrebbe chiesto Jeison Murillo al Doria, la società giallorossa vorrebbe il centrale difensivo in prestito oneroso per 750mila euro. Il sostituto dovrebbe essere Ibanez.