Calciomercato, cessione da 35 milioni per la Juventus! Obiettivo in comune Milan-Atalanta, colpi di Lecce, Bologna, Genoa e Torino

La ventesima giornata del campionato di Serie A è andata in archivio, la stagione regala sempre più spettacolo e sono in arrivo nuove indicazioni. Nel vivo il calciomercato, gli ultimi giorni promettono grandi emozioni, tante le trattative che rigurdano le squadre del massimo torneo italiano e non solo. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

MBAPPE‘ -Kylian Mbappe’, in un’intervista alla BBC Sport, non si sbilancia oltre sulle voci di mercato che lo indicano come obiettivo numero uno del Real Madrid. “Ne parlano tutti, ne parlavo anche io quando ero piu’ giovane ma adesso faccio il calciatore e so che non e’ il momento di parlare di queste cose. Siamo a gennaio, e’ periodo di mercato, immaginate se rispondessi a una domanda sul Real: ne parlerebbero tutti e non farebbe bene al Psg. Adesso sono qui e sono concentrato al 100% sul Psg, voglio aiutare la squadra a crescere, a vincere tanti trofei. Voglio pensare solo a questo club, perche’ mi ha aiutato: quando sono venuto qui avevo 18 anni, ero un talento ma non una superstar. Adesso lo sono grazie al Psg e alla nazionale francese. Devo rimanere calmo e concentrato sul presente, poi, a fine stagione, vedremo. Ma adesso sono concentrato sul mio calcio”.

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante per sostituire Luis Suarez, l’obiettivo resta Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese dell’Arsenal ed ex del Borussia Dortmund. Lo scrive il Mundo Deportivo che precisa come il giocatore sia legato ai ‘Gunners’ da un contratto che scadra’ nel 2021.

L’Everton, secondo il Il Mirror, farà un’offerta di 35 milioni di euro per Emre Can che da tempo non rientra piu’ nei piani di Maurizio Sarri alla Juventus.

Haaland spinge lontano da Dortmund il collega di reparto Paco Alcacer. L’attaccante spagnolo, secondo quanto riporta il Daily Star, dovrebbe lasciare la Germania per trasferirsi in Inghilterra. Secondo il giornale sarebbe stato lo stesso club giallonero a offrire il giocatore a Manchester United e Tottenham.

INTER – “Christian Eriksen sarà convocato”, parola di José Mourinho che alla vigilia di Tottenham-Norwich, appuntamento del turno infrasettimanale di Premier League. L’Inter spera di concludere la trattativa nelle prossime ore con l’offerta da 15 milioni di euro. Nel frattempo Moses ha svolto le visite mediche.

FIORENTINA – Beppe Iachini ha dato il via libera a Juan Jesus, i viola hanno offerto 3 milioni, i giallorosssi ne chiedono due in più, ma l’accordo può essere facilmente trovato con l’inserimento di alcuni bonus.

LECCE – Ecco il colpo salvezza per l’allenatore Liverani, negli ultimi minuti accordo raggiunto per l’arrivo di Saponara, calciatore in grado di fare la differenza.

SPAL – Fiducia ritrovata in casa Spal dopo il successo contro l’Atalanta, in arrivo anche un difensore, il nome è quello di El Yamiq.

MILAN-ATALANTA – Milan e Atalanta stanno guardando con particolare interesse in casa dello Strasburgo. Sui taccuini degli scout rossoneri e nerazzurri è infatti riportato il nome di Youssouf Fofana.

BOLOGNA – Il Bologna sta per definire l’arrivo dell’esterno Dimarco dall’Inter.

GENOA – Il Genoa prepara il doppio colpo. Per il centrocampo vicino Castro, per l’attacco si prova a chiudere per uno tra Quintero, Iago Falque e Younes.

TORINO – Sorpresa in casa Torino. Gijs van Otterdijk è un difensore centrale, classe 2002 su cui i granata sembrano avere intenzione di puntare, il calciatore è in prova.

CHIETI – Il Chieti (serie D girone F) ha esonerato il tecnico Pino Di Meo, richiamando in panchina Alessandro Grandoni che, dopo aver iniziato la stagione sulla panchina neroverde, era stato esonerato il 17 novembre 2019.

Divorzio consensuale tra lo Gzira United Football Club, squadra della serie A maltese, e l’allenatore Giovanni Tedesco. Il presidente Sharlon Pace in una nota “desidera ringraziare il signor Tedesco per il suo servizio dedicato negli ultimi sette mesi. Non dimenticheremo mai quella fantastica notte a Spalato in Europa League e tutto il buon lavoro svolto negli ultimi mesi. Auguriamo a Giovanni la migliore fortuna per andare avanti”.

L’Al Duhail, formazione qatariota dove militano gli ex juventini Benatia e Mandzukic, ha deciso di cacciare l’allenatore Rui Faria nonostante un contratto fino al 2022

CONSTANT – Kevin Constant si ritira. “E’ arrivato il momento – il messaggio di Constant – di dedicarmi alla famiglia e ai miei progetti futuri. Grazie per il sostegno”.

La Cremonese ha acquisito dal Napoli Gianluca Gaetano. Lo comunica la società grigiorossa in una nota. Il calciatore arriva con la formula del trasferimento temporaneo

A guidare il Pescara contro il Pordenone sara’ Nicola Legrottaglie, tecnico della Primavera e che potrebbe anche restare sulla panchina degli abruzzesi fino a giugno.

Nuovo colpo sul mercato del Bari: dopo il mediano Maita, il club del presidente Luigi De Laurentiis ha ingaggiato in prestito dal Verona il centrocampista offensivo Karim Laribi.