Calciomercato, il Chelsea bussa in casa Atalanta. La verità su Llorente-Parma, attaccante alla Samp e difensore al Cagliari

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che promette grande spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo continuano le trattative di calciomercato, le dirigenze operano con grande insistenze per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio che riguardano le squadre del massimo campionato e non solo.

MANCHESTER UNITED – La posizione di Ole Gunnar Solskjaer è tutt’altro che solida dopo la sconfitta interna col Burnley. I Red Devils stanno valutando le possibili alternative, stando al “Daily Express”, sarebbero tre i candidati forti: Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino e Gareth Southgate.

INTER – Valentino Lazaro lascia l’Inter e firma per il Newscastle, l’esterno è stato ceduto in prestito a 2 milioni di euro con riscatto fissato a 23 milioni. L’Inter si è gia’ rinforzata sugli esterni con Ashley Young e Victor Moses.

PARMA – “Llorente-Parma? Nessun contatto con Giuntoli, dobbiamo guardare il bilancio e le nostre casse. Mi dispiace per Roberto Inglese, dopo l’infortunio dell’anno scorso, è una sfortuna, ma tornerà più forte di prima”. Sono le dichiarazioni a Radio Punto Nuovo di Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. “Valuterò i punti a fine campionato, siamo felici, ma bisogna aspettare Maggio. Ce l’aspettavamo? Non lo so, ma lo speravamo. Ci abbiamo messo impegno, soldi e tanto lavoro da parte di tutto lo staff”. Per l’attacco sempre più viva la pista Paloschi, in pole per il centravanti ma si valuta anche Kean.

MILAN – Dubbi sul futuro di Suso. Lo spagnolo è sempre seguito dal Siviglia, come riporta ‘Marca’, sulla trattativa pesa il fattore economico. Il Milan chiede per la cessione almeno 25 milioni, spesa che al momento il club andaluso non può permettersi.

ATALANTA – Il Chelsea piomba su Gosens, il miglior terzino del campionato fino a questo momento anche in termini realizzativi. Il club inglese sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 25 milioni di euro, valutazioni dal club nerazzurro.

CAGLIARI – Il Cagliari continua la ricerca ad un difensore per la seconda parte di stagione, ecco i profili valutati: De Maio, Djidji e Magnani.

SAMPDORIA – C’è l’accordo con il Napoli per l’attacco Younes, superata la concorrenza del Genoa ma manca ancora l’ok del calciatore.