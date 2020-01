Calciomercato, colpo di scena in casa Inter! Maxi operazione Juve-Samp, duello Genoa-Cagliari, colpi Bologna e Torino

Dopo le partite di Coppa Italia si torna in campo per il campionato di Serie A con un turno che si preannuncia scoppiettante ed in grado di portare indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul fronte calciomercato, importanti aggiornamenti nelle ultime ore.

NAPOLI – Amir Rrahmani è giunto oggi a Roma per le visite mediche con il Napoli, poi la firma del contratto, il calciatore completerà la stagione con la maglia dell’Hellas. Nelle casse del Verona 12 milioni di euro piu’ 2 di bonus, per il calciatore un quinquennale da circa 1,8 milioni a stagione.

INTER – Sono ore decisive per il passaggio di Christian Eriksen all’Inter già nella finestra di mercato attuale, il calciatore ha già un accordo con i nerazzurri per arrivare in estate a parametro zero. Secondo il Daily Telegraph Marotta avrebbe offerto 15 milioni di euro al Tottenham. Gli Spurs dell’ex Jose Mourinho ne chiedono 20, ballano 5 milioni. Nel frattempo arriva un colpo di scena. Salta lo scambio Spinazzola-Politano: non c’è accordo tra le due società, la Roma è furiosa per il supplemento di visite richieste dall’Inter.

“Ashley in estate avrà 35 anni e penso sia giusto che accetti due anni di contratto se qualcuno glieli offre da qualche altra parte”. Con queste parole in conferenza stampa, il manager del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer parla dell’addio di Ashley Young all’Inter. “Anche noi eravamo pronti a offrirglieli, qui è stato un ottimo capitano”, ha aggiunto il tecnico norvegese che non nomina mai la squadra nerazzurra. Contestualmente, Solskjaer ha annunciato che il forte difensore Harry Maguire “è il nuovo capitano del Manchester United”.

ATALANTA – – L’Atalanta ha comunicato ufficialmente il riscatto per il cartellino di Duvan Zapata al termine del prestito biennale dalla Sampdoria. Il club nerazzurro ha speso complessivamente 26 milioni nell’operazione, di cui 2 di prestito oneroso e due tranche da 12 milioni ciascuna. “Si tratta di un investimento importante che rappresenta, per il club nerazzurro, la manifesta volonta’ di mantenere alto il livello tecnico della prima squadra e di affrontare, con sempre maggior entusiasmo, il campionato di serie A e le sfide di Champions League”, si legge nella nota sul sito ufficiale. “Sono molto contento – ha dichiarato Duvan – e voglio innanzitutto ringraziare l’Atalanta per questa ulteriore dimostrazione di fiducia nei miei confronti. A Bergamo mi hanno accolto benissimo fin dai primi giorni, stiamo costruendo qualcosa di importante e insieme possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni”.

ROMA – Movimento in casa Roma, i giallorossi avrebbero offerto 20 milioni di euro al Porto per l’attaccante brasiliano Tiquinho Soares, il calciatore ha un contratto fino al giugno del 2021, con clausola rescissoria di 40 milioni, ovvero il doppio di quanto avrebbe offerto la Roma.

JUVENTUS – “Adesso gioca di più ed è la cosa che ama di più al mondo, fare il calciatore. È felice, sta imparando l’italiano, tutto sta andando bene. Torino è una bella città, credo che sia felice”. Sono le dichiarazioni della mamma e procuratrice di Adrien Rabiot a l’Equipe.

GENOA-CAGLIARI – L’esterno Lazaro è in uscita dall’Inter considerando i tanti arrivi previsti nelle prossime ore, due i club interessati sono Genoa e Cagliari.

BOLOGNA – Sterzata a sinista in casa Bologna, interessanti trattative avviate. I nomi sono quelli di Dimarco dell’Inter e del calciatore del Genoa Barreca, non trovano invece conferma le voci su Nagatomo.

JUVENTUS-SAMP – Maxi-operazione tra Juventus e Sampdoria. In bianconero finirà Giacomo Vrioni, centravanti italo-albanese classe 1998 attualmente in prestito al Cittadella. Il percorso inverso lo faranno invece ​gli attaccanti classe 2000 Matteo Stoppa ed Erik Gerbi, oltre che il centrocampista classe 2001 Nicolò Francofonte.

TORINO – Il Torino sorpassa tutti nella corsa a Younes del Napoli, è il giusto sostituto di Iago Falque, in uscita dal club granata.