Calciomercato, doppia cessione in casa Fiorentina: novità per Milan e Sampdoria, colpi di Napoli e Bologna

Calciomercato – Giornata intensa per le trattative di calciomercato. Tante le squadre al lavoro per chiudere importanti colpi. Molto attive le compagini di Serie A, ma si muove qualcosa anche in Serie B.

Bologna – I felsinei sono forti su Ibanez. Il centrale dell’Atalanta è appetito anche dalla Roma, ma Walter Sabatini si è detto convinto di poter chiudere nelle prossime ore. Accordo sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus.

Fiorentina – Doppia cessione in casa Fiorentina. Dabo si trasferisce in prestito alla Spal fino al termine della stagione, con un diritto di riscatto in favore dei ferraresi. Saluta per sei mesi anche Rasmussen. Il difensore va in Germania all’ Erzgebirge Aue.

Inter – I nerazzurri sono ad un passo dal chiudere l’operazione Giroud con il Chelsea. Marotta insiste anche per Eriksen.

Milan – Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Simon Kjaer. Il difensore danese arriva in prestito con diritto di riscatto. Il portiere del Bournemouth Asmir Begovic ha completato le sue visite mediche in Italia in vista di un trasferimento in prestito al Milan. Lo riferisce l’emittente inglese Sky Sports UK. Jean Claire Todibo giocherà per il resto della stagione con lo Schalke 04. Sfuma così l’arrivo di un altro obiettivo rossonero.

Napoli – Napoli e Verona ai dettagli sui termini di pagamento per il trasferimento di Amir Rrahmani. Operazione da 14 milioni di euro, con il difensore kosovaro che potrebbe già svolgere le visite mediche nella giornata di martedì. Resterà in prestito al Verona sino alla fine del campionato.

Sampdoria – Murillo in prestito al Galatasaray, la stampa turca ha annunciato che il trasferimento ormai è definito ma la Sampdoria ha chiesto qualche giorno prima del via libera per portare alla corte di Claudio Ranieri un nuovo difensore. Il giocatore colombiano si trasferirà in prestito fino al termine della stagione per una cifra vicino al milione di euro. A giugno poi il club turco sarebbe pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Murillo dunque è in uscita e la dirigenza doriana continua a trattare col Napoli per il difensore Lorenzo Tonelli.

Trapani – Mamadou Colibay approda al Trapani con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno. Anche Nicola Dalmonte è ufficialmente un calciatore granata. Arriva al Trapani con la formula del trasferimento temporaneo fino a giugno, proveniente dal Lugano (ma di proprietà del Genoa).

Barcellona – Ci sono anche Gabigol e Leao nella short-list di nomi per sostituire al centro dell’attacco del Barcellona Luis Suarez operato ieri al ginocchio destro. Incontro in corso tra la dirigenza e l’allenatore Ernesto Valverde. Si va verso il divorzio.