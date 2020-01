Calciomercato, doppio colpo dell’Inter e ritorni al Milan e Genoa: attaccante al Cagliari, idea dell’Atalanta

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, sono in arrivo importanti colpi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, le squadra di rinforzano per la seconda parte di stagione. Nelle ultime ore sono state diverse le trattative, ecco tutte operazioni nel dettaglio.

LECCE – Il Lecce saluta il centrocampista classe ’90 Andrea Tabanelli, ceduto a titolo definitivo al Frosinone. “A volte questo sport e’ spietato – si legge -. Sono stati due anni bellissimi, i piu’ belli della mia carriera…non nascondo che ho pianto salutando i miei compagni, ma certe volte nella vita ci sono situazioni piu’ grandi di noi. Ringrazio i compagni di squadra ed i tifosi per l’affetto dimostrato”.

ARDA TURAN – Arda Turan, potrebbe trasferirsi in Brasile. Il quotidiano O Globo ha riferito martedì che sia il Flamengo che il Palmeiras hanno mostrato interesse per il 32enne centrocampista. Il centrocampista del Palmeiras Matheus Fernandes è pronto a trasferirsi al Barcellona dopo l’accordo raggiunto tra i due club. Pedro della Fiorentina nel frattempo passa al Flamengo.

TOTTENHAM – Il Tottenham ha concluso l’ingaggio del 21enne centrocampista del Benfica Gedson: la formula è 18 mesi di prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro, in uscita Eriksen, ad un passo dall’Inter. I nerazzurri chiudono anche per Giroud.

TODIBO – Todibo sempre più vicino allo Schalke 04. Il nuovo allenatore del Barcellona, Quique Setién non si opporrà al trasferimento del difensore francese classe ’99 dei blaugrana al club tedesco.

SERIE B- Il Pordenone è in corsa per la promozione in Serie A e nelle ultime ore ha chiuso il colpo Bocalon per l’attacco. Monachello va al Venezia, arriva anche Molinaro. Mazzitelli è dell’Entella.

NAPOLI – Stanislav Lobotka ha firmato il contratto con il Napoli per i prossimi 4 anni e mezzo. La firma del centrocampista slovacco è stata annunciata come da tradizione dal presidente Aurelio De Laurentiis con il Tweet “Benvenuto Stanislav”.

MILAN – Il Milan sta lavorando con il Torino per il clamoroso ritorno in rossonero dell’esterno Laxalt, contatti nelle ultime ore.

CAGLIARI – Il Cagliari continua il pressing con il Genoa per l’attaccante Pinamonti, il club sardo alla ricerca di un nuovo centravanti.

GENOA – Si profila un ritorno in difesa per il Genoa, nel dettaglio De Maio vorrebbe lasciare l’Udinese per tornare in rossoblu. L’Atalanta nel frattempo punta Ghiglione proprio del Genoa. Sempre il Genoa ha smentatito le trattative con la Samp per Caprari e Bertolacci.