Calciomercato, doppio colpo del Napoli: grandi manovre del Torino, difensore per Atalanta, Milan e Sampdoria

I primi giorni di calciomercato sono stati veramente scoppiettanti, le dirigenze del campionato di Serie A e non solo hanno avviato i primi contatti ed adesso sono pronte a chiudere importanti colpi in vista del proseguo della stagione. Ecco tutte le trattative delle ultime ore, novità molto importanti.

ATALANTA – Altra stagione impressionante per l’Atalanta che punta importanti obiettivi per campionato e Champions League e nel frattempo lavora per rinforzare la squadra, serve un innesto per la difesa. Caldara ha chiesto espressamente al Milan di tornare in rossonero, l’ex Juve chiede spazio ed il trasferimento a questo punto sembra probabile.

NAPOLI – Il colpo è doppio a centrocampo per Gennaro Gattuso. Siamo ai dettagli per l’arrivo di Lobotka dal Celta Vigo, è fatta per Diego Demme calciatore tedesco, centrocampista dell’RB Lipsia. A questo punto potrebbero esserci cessioni in mediana.

TORINO – Grandi manovre in attacco del Torino, il club del presidente Cairo si muove in entrata ed uscita. Con la valigia in mano Iago Faque e Zaza che non rientrano più nei piani, in entrata il nome è quello di Scamacca, profilo che piace sia a dirigenza che allenatore. Parigini ad un passo del Genoa, per i rossoblu sfuma Borini che va all’Hellas.

PARMA – Kurtic è un calciatore del Parma, accordo raggiunto con la Spal per una cifra di circa 4 milioni di euro, bonus inclusi.

SAMPDORIA – Accordo raggiunto nelle ultime ore per il ritorno in blucerchiato del difensore Tonelli, si può anche chiudere in giornata.

MILAN – Il Milan cerca un difensore per completare la rosa nel reparto arretrato. Il nome è quello di Kjaer che non ha trovato spazio con l’Atalanta.