Calciomercato – Acquisto e cessione per l’Inter, il Liverpool spaventa il Napoli. Rinforzi per Roma e Udinese

Ore intense di trattative di calciomercato. Particolarmente attiva è l’Inter, che mette a segno un altro colpo. Si muovono anche altri club di Serie A e Serie B.

Inter – Christian Eriksen è a un passo dal diventare un giocatore dell’Inter. I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con il Tottenham per una cifra di circa 20 milioni di euro. Lo annuncia Sky Sport. Si attende solo l’annuncio da parte degli ‘Spurs’ del sostituto del danese, che dovrebbe arrivare a Milano all’inizio della prossima settimana. L’esterno Valentino Lazaro lascia l’inter per andare in prestito fino al termine di questa stagione al Newcastle in Premier League. A dare l’annuncio ufficiale il club nerazzurro con una nota pubblicata sul proprio sito web. “FC Internazionale Milano comunica sul proprio sito ufficiale la cessione di Valentino Lazaro al Newcastle United FC. Il calciatore austriaco si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 con opzione per la trasformazione del prestito in trasferimento definitivo”. Si riapre la pista che porta a Giroud.

Napoli – La campagna trasferimenti del Napoli coinvolge anche Fabian Ruiz che, secondo quanto riporta El Desmarque, sarebbe nel mirino del Liverpool. Il centrocampista spagnolo, nelle preferenze dell’allenatore Juergen Klopp, sarebbe preceduto da Isco del Real Madrid che ha però una valutazione superiore ai 60 milioni. I Blancos hanno rifiutato i 56 milioni offerti dal club inglese. Inter e Napoli avevano trovato nei giorni scorsi un’intesa per il trasferimento di Matteo Politano in prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni: ora i club si siederanno di nuovo al tavolo per mettere nero su bianco e discutere la cessione, sempre in prestito, di Fernando Llorente in nerazzurro.

Calciomercato Lecce, inizia la missione salvezza: il nuovo 11 dopo il doppio colpo [FOTO]

Parma– La Società Trapani Calcio comunica il rientro al Parma del portiere Andrea Dini e dell’attaccante Francesco Golfo, che dopo essere stati tra i protagonisti della scorsa stagione in Serie C, culminata con la promozione in Serie B, erano tornati al Trapani la scorsa estate in prestito. In maglia granata Dini ha collezionato 37 presenze (tra serie C e serie B), Golfo 24 presenze (sempre tra serie C e serie B) e 4 gol realizzati nello scorso campionato.

Roma – Gonzalo Villar si avvicina alla Roma. L’Elche ha dato il via libera alla cessione per 5 milioni di euro, l’80% dei quali finirebbe nelle casse del Valencia, società proprietaria del cartellino.

Spal – La Spal ha annunciato, con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, l’acquisto dal Torino del difensore Kevin Bonifazi, già in biancoazzurro nella stagione 2016/2017 in Serie B e nella scorsa stagione in Serie A. Bonifazi arriva alla Spal in prestito con obbligo di riscatto.

Udinese – Marvin Zeegelaar, terzino sinistro classe 1990, giocatore in arrivo dal Watford, è tornato a Udine. Il suo nuovo approdo in bianconero è stato appena ufficializzato dall’Udinese Calcio dopo che l’esterno olandese ha effettuato stamani le visite mediche e si è già allenato agli ordini del tecnico Luca Gotti. Arriva a titolo definitivo con un contratto fino al 30 giugno 2020. Zeegelaar aveva già indossato la maglia delle zebrette nella seconda metà della passata stagione, in prestito proprio dal Watford.

Benevento – Federico Barba, rientrato dal prestito al Real Valladolid, si trasferisce al Benevento in prestito fino al 30/06/2020 con obbligo di riscatto.

Pescara – Matteo Brunori lascia il Parma e va al Pescara a titolo definitivo. Lo comunica la società emiliana spiegando che “è stata sottoscritta la trasformazione anticipata della cessione a titolo temporaneo in cessione a titolo definitivo”.