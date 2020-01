Calciomercato, colpo dell’Inter: nuovo attaccante anche per Torino, Genoa e Atalanta, sorprese Lecce e Udinese

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di portare indicazioni per il proseguo della stagione, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e le dirigenze nel frattempo continuano a muoversi sul fronte calciomercato con l’intenzione di rinforzare le rose.

MILAN – Sono iniziate questa mattina a Milano le visite mediche del difensore Simon Kjaer in attesa della firma del contratto con il Milan. Il difensore danese è alla clinica ‘La Madonnina’, operazione conclusa in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia.

LECCE – Le strade del Lecce e di Andrea La Mantia si separano. L’attaccante, classe ’91, e’ stato ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’Empoli. Il giocatore nella stagione attuale ha realizzato due reti con la maglia giallorossa.

INTER – Olivier Giroud è vicinissimo all’Inter. La distanza tra i nerazzurri e il Chelsea si è infatti ridotta a un milione di euro e l’affare potrebbe essere concluso già all’inizio di settimana prossima.

UDINESE – L’Udinese ha messo gli occhi su Dodò per la corsia sinistra, l’esterno brasiliano è rientrato alla Sampdoria dopo la fine del prestito al Cruzeiro.

TORINO – Movimento in attacco per i granata. Zaza verso l’accordo con lo Zenit, per il sostituto sembra una sfida a due: Scamacca o Pinamonti.

LECCE – Sorpresa in casa Lecce che considerando le difficoltà ad arrivare a Saponara si è tuffato su Omar El Kaddouri, contatti nelle ultime ore.

GENOA – In arrivo il nuovo attaccante in casa Genoa, si tratta di Patryk Klimala è un calciatore polacco, attaccante del Jagiellonia, trattativa ai dettagli.

ATALANTA – L’Atalanta potrebbe regalarsi per la seconda metà di stagione l’acquisto dell’attaccante classe ’99 dello Sporting Braga Trincao. La sua valutazione è di 11 milioni di euro.