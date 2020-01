Calciomercato Inter, Solskjaer spaventa i nerazzurri: l’annuncio del tecnico dello United!

Calciomercato Inter – Dopo l’ottimo girone d’andata sul campo, seppur seguito da una fase calante nell’ultimo periodo, anche per quanto riguarda il mercato l’Inter ha saputo rispondere presente. Sono arrivati Moses e Ashley Young per le fasce ed Eriksen a centrocampo. E non è finita qui.

In uscita si muove ben poco, per ora, ma l’annuncio in conferenza stampa di Solskjaer spaventa i tifosi nerazzurri. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha annunciato che Alexis Sanchez, quest’anno passato ai nerazzurri in prestito, farà ritorno in Inghilterra. “La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto”.