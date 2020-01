Calciomercato – Inter, ancora decisive le visite mediche. L’Atalanta tenta il colpaccio, manovre Torino-Genoa

Si sta giocando una giornata importante valida per il campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo. Nel frattempo il calciomercato continua a regalare spettacolo, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

UDINESE – “Di base i big rimamrrano tutti, ma anche l’Udinese dovrà fare qualcosa sul mercato per rifinire meglio la rosa”. Così Pierpaolo Marino, direttore generale dell’Udinese, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Milan.

MILAN – “Al momento non sono previsti ulteriori movimenti, vedremo nelle ultime due settimane e se si presenteranno delle opportunità ci faremo trovare pronti”. Così il direttore sportivo del Milan Frederic Massara, intervenuto ai microfoni di DAZN prima della gara contro l’Udinese. “Anche oggi ci saranno 60mila persone, una vicinanza che ci aiuta e spinge la squadra nonostante una stagione fin qui non positiva”.

AMRABAT – Il calciatore del Verona Amrabat sembrava ad un passo dal Napoli, nelle ultime ore importante inserimento della Fiorentina che prova a sbaragliare la concorrenza.

ROMA – La Roma vaglia tutti i possibili sostituti di Zaniolo. Oltre a Suso e Shaqiri, spunta anche il nome di Iago Falque, calciatore in uscita dal Torino. Per i giallorossi circola anche il nome di Januzaj.

INTER – L’Inter ha scelto Moses dopo i problemi dello scambio con la Roma per Spinazzola, anche per l’esterno nigeriano (ma con passaporto inglese) saranno fondamentali i test atletici per il via libera all’acquisto.

ATALANTA – L’Atalanta torna clamorosamente in corsa per l’arrivo di Politano, calciatore in uscita dall’Inter, sarà fondamentale la volontà dell’attaccante.

GENOA-TORINO – Simone Zaza del Torino può essere una soluzione importante per l’attacco del Genoa, come sostituto il club granata pensa a Pinamonti.