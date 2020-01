Calciomercato Juventus, arrivano 100 milioni da 3 cessioni poi il colpaccio in entrata [NOMI e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La Juventus si prepara per il ritorno in campo, il 2019 si è concluso con una delusione ovvero la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio che ha rovinato i piani all’allenatore Maurizio Sarri, adesso alla ripresa i bianconeri saranno chiamati alla reazione, l’obiettivo per il 2020 sarà quello di arrivare il più lontano possibile in campionato e Champions League. Nel frattempo la dirigenza è al lavoro sul fronte calciomercato, sarà una sessione invernale un pò più movimentata delle precedenti, la Juventus ha intenzione di piazzare un colpo in entrata importante, si lavora per rinforzare il centrocampo con un colpo ad effetto. Per riuscire nell’operazione la dirigenza ha prima bisogno di operare in uscita e sono stati individuati tre calciatori sacrificabili. Il primo è Daniele Rugani, l’Arsenal è tornato alla carica e prepara un’offerta molto importante ai bianconeri, l’addio sembra molto probabile. Non ha convinto invece Rabiot, il francese è arivato a zero e la Juventus potrebbe realizzare una plusvalenze. Infine l’altro centrocampista Emre Can, il rapporto con Sarri non è stato mai idilliaco e l’ex Liverpool sembra destinato ad andare via. Un bottino da 100 per finanziare un colpo in entrata (Pogba?).