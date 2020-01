Calciomercato Juventus, dalla Spagna: nuovo obiettivo per l’attacco, assicura Ronaldo [NOME E DETTAGLI]

Spunta un nome nuovo per l’attacco della Juventus e proviene dalla Spagna: si tratta di Rodrigo, calciatore del Valencia. Ad annunciarlo è il quotidiano AS. L’attaccante è entrato nei radar bianconeri, ma verrebbe valutato soltanto qualora Dybala lasciasse Torino. Ipotesi, questa, alquanto improbabile al momento, ma che la Vecchia Signora considererebbe in caso di offerta a tre cifre.

Il giocatore piace molto a Cristiano Ronaldo e il suo entourage sembra vedere con interesse ad un approdo in Italia perché giocare accanto a campioni come il portoghese lo farebbe migliorare ulteriormente. Un’operazione non semplice, però, visto che il Valencia pretende per intero la clausola da 120 milioni di euro.