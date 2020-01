Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “terzino in arrivo, offerta da 25 milioni di euro”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Momento molto importante in casa Juventus, il club bianconero ha messo alle spalle la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, in campionato la squadra di Maurizio Sarri ha allungato sull’Inter ed in Champions League la squadra è concentrata in vista degli ottavi di finale. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, nonostante le smentite da parte di Paratici potrebbe esserci un innesto in entrata, esattamente nel ruolo di terzino considerando i tanti infortuni. L’ultima notizia arriva direttamente dalla Spagna secondo quanto riporta Marca il club bianconero avrebbe offerto 25 milioni di euro per il terzino del Porto Alex Telles, il calciatore è conosciuto in Italia anche per aver indossato la maglia dell’Inter. Il brasiliano è in scadenza nel 2021 e ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro e negli ultimi giorni avrebbe rifiutato il rinnovo. La Juventus ha messo sul piatto 25 milioni di euro e con un piccolo sforzo in più può assicurarsi le prestazioni del calciatore.