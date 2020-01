Calciomercato Juventus, in troppi a centrocampo: a rischiare adesso è un altro [NOME E DETTAGLI]

Una rivoluzione. L’abbiamo definito così il possibile via-vai relativo al centrocampo della Juventus. Qualche arrivo (già c’è Kulusevski), ma non dovrebbe essere il solo, ed un rischio evidente: di essere in troppi. Tante riflessioni erano state già fatte quest’estate, con le nuove risorse Rabiot e Ramsey che aprivano alla cessione degli esuberi. Poi, è risaputo, non se n’è fatto nulla, ma il problema rimane.

C’è un centrocampista in più, che va ad aggiungersi a quelli già presenti in rosa e che potrebbe essere schierato da trequartista (Kulusevski), ci sono gli intoccabili (Pjanic e Bentancur). E poi? E poi la situazione si fa intrigante. Come spiegato ieri, le cessioni di Emre Can e Rabiot, insieme a quella di Rugani, creerebbero un tesoretto niente male per l’assalto a Pogba, su cui rimane fortissimo il pressing del Real Madrid. Ma c’è un nome nuovo, ad oggi, tra i possibili partenti: Federico Bernardeschi. Fino alla scorsa stagione, e con la gestione Allegri, sembrava poter iniziare la sua scalata verso la piena e totale maturità tecnico-tattica. Con Sarri, nuovamente passo indietro. Caratteristiche che non si sposano col gioco dell’allenatore toscano, difficoltà a trovare una posizione fissa e ritmi di gioco forse troppo ‘veloci’ per le sue movenze e il suo modo di stare in campo.

E adesso, con l’arrivo di Kulusevski, la riflessione si apre e può diventare anche altro. Come detto, il calciatore del Parma potrebbe anche ricoprire il suo stesso ruolo, sulla trequarti. Spazio chiuso per lui? Può essere. Da gennaio a giugno, l’ex Fiorentina deve far ricredere l’ambiente bianconero.