Calciomercato, la Lazio tenta il colpo scudetto! Attaccante per Torino e Parma, la Fiorentina chiama il Genoa

Ultime ore di calciomercato, domani si chiude la sessione invernale e sono in arrivo altri botti per concludere alla grande una finestra che ha regalato colpi di scena e trattative importanti che hanno cambiato volto alle squadre per la seconda parte di stagione. Ecco tutte le operazioni che riguardano i club del campionato di Serie A.

ATALANTA – Guilherme Arana lascia l’Atalanta, dove era in prestito, e torna al Siviglia. Gli spagnoli poi gireranno il calciatore in prestito, all’Atletico Mineiro fino a giugno 2021, con opzione per il riscatto.

FIORENTINA – Colpo di scena in casa Fiorentina con il club viola letteralmente scatenato. Trattative avviate con Duncan e Igor (quest’ultimo per la prossima stagione), la novità è che al Genoa è stato chiesto Criscito.

TORINO – Il Torino si avvicina sempre di più al rinforzo in attacco. Dopo la partenza di Iago Falque si avvicina l’arrivo di Favilli dal Genoa, trattativa avviata.

GERVINHO – Si profila un addio a sorpresa al Parma per Gervinho. L’attaccante ivoriano ha infatti ricevuto un’offerta molto ricca dall’Al Ain, valutazioni in corso. Già pronto il sostituto, si tratta di Caprari della Sampdoria, accordo di massima raggiunto. Fatta anche per il portiere Radu.

MILAN – Fiducia ritrovata in casa Milan che continua a lavorare sul mercato. Sono ore decisive per il trasferimento del terzino del Nacional Montevideo Matias Vina.

LAZIO – Sembrava ad un passo dall’Inter ma la trattativa si è bloccata. Clamoroso inserimento della Lazio per Giroud con i biancocelesti che hanno trovato l’accordo con il Chelsea, tutto dipende dal passaggio di Mertens ai Blues.

LECCE – In arrivo un nuovo difensore per il Lecce con l’intenzione di raggiungere la salvezza. Tra i profili valutati in queste ore dai giallorossi c’è quello di Augustin Rogel, uruguagio classe 1997 mentre l’alternativa è Ardian Ismajli, difensore classe 1996 dell’Hajduk Spalato.