Calciomercato, manovre per Napoli, Inter e Milan! Tris Genoa ed il sostituto di Caprari, sorprese Parma

Si sta giocando la ventunesima giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo ed aumenta lo spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Ore caldissime anche sul fronte calciomercato, le dirigenze si muovono in questi ultimi giorni per completare le rose da mettere a disposizione degli allenatori, ecco tutte le trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo.

NAPOLI E INTER – Matteo Politano è un calciatore del Napoli, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le visite mediche sono state già fissate per la giornata di lunedì, secondo quanto si apprende sceglierà la maglia numero 21. Complessivamente si tratta di un affare da 2,5 milioni di prestito con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni. I nerazzurri adesso possono chiudere per Giroud, nel frattempo Vecino ha detto sì all’Everton. Si chiude infine per Gabigol al Flamengo e Radu in prestito in Portogallo.

MILAN – Uscita ed entrata in casa Milan. C’è l’accordo con il Siviglia per la cessione dell’attaccante Suso, prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. i rossoneri stanno provando a stringere i tempi per Florentino. La trattativa con il Benfica è nel vivo, in questo caso prestito ma com diritto di riscatto ma ad un cifra molto alta, circa 50 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista.

BANEGA – Il club arabo dell’Al Shabab ha annunciato l’ingaggio di Ever Banega per le prossime tre stagioni, nuova destinazione dunque per l’ex Inter.

PARMA – Sorpresa del Parma, il club si è inserito nelle ultime ore per Januzaj, la concorrenza è altissima, soprattutto quella di Roma e Milan, i giallorossi però seguono anche Paquetà. Per la difesa per Parma occhi su Jorge Cuenca, difensore del Barcellona.

HELLAS VERONA – C’è anche l’Hellas Verona sul difensore Magnani, si tratta di un difensore di proprietà del Sassuolo ma in prestito al Brescia, contatti nelle ultime ore.

CAGLIARI-SPAL – Sembra un testa a testa tra le due squadre per assicurarsi le prestazioni di Pinamonti, il calciatore attualmente gioca con il Genoa. Il club sardo chiude per Pjaca mentre in difesa il preferito è Goldaniga.

SAMPDORIA – Sorpresa in casa Sampdoria per il sostituto di Caprari (verso il Sassuolo), si tratta di Ibrahima Niane, calciatore del Metz classe 1999.

GENOA – Tris del Genoa, non solo Masiello e Konig del Velez, la società del presidente Preziosi è ad un passo dal chiudere la trattativa anche con Soumaoro del Lille.