Calciomercato, il Milan contatta di nuovo la Juventus. Attaccante al Torino e ballottaggi al Genoa, mosse di Lecce e Bologna

Si gioca la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno che non ha bisogno di presentazioni, continua la corsa scudetto ma non mancano le emozioni anche per gli altri obiettivi di salvezza, Champions ed Europa League. Nel frattempo le dirigenze continuano a lavorare con insistenza sul calciomercato per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione e per il prossimo campionato, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

GALAXY – i Los Angeles Galaxy hanno trovato l’erede di Zlatan Ibrahimovic. Si tratta di Javier “Chicharito” Hernandez: secondo la stampa statunitense accordo raggiunto sia col Siviglia, proprietario del cartellino, che col calciatore, annuncio previsto nei prossimi giorni. Il calciatore dovrebbe diventare il giocatore più pagato nella Mls, guadagnando oltre i 7,2 milioni di dollari che percepiva Ibra.

MILAN-EMRE CAN – Juventus e Milan potrebbero tornare a fare affari. I rossoneri non sono rimasti ‘scottati’ dalle operazioni Bonucci e Higuain, nelle ultime ore contatto per il passaggio di Emre Can, il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento.

GUARDIOLA – Pep Guardiola sarà l’allenatore del Manchester City anche la prossima stagione. “Anche se andasse male e non ci qualificassimo per la prossima Champions, non me ne andro'”, ha garantito Guardiola, alla sua quarta stagione all’Etihad. “L’ho detto tante volte, a meno che non sia la societa’ a esonerarmi, restero’ qui al 100% anche la prossima stagione. Non lo dico perche’ abbiamo vinto le ultime due partite o perche’ da qualche mese stiamo giocando meglio. Mi piace e mi diverte lavorare qui. Per un allenatore ci sono momenti belli e brutti, nessuno vince sempre, quello che conta e’ cosa si puo’ fare in futuro e come si puo’ migliorare”.

BRESCIA – Birkir Bjarnason è ufficialmente un giocatore del Brescia. Il club lombardo comunica di aver siglato un accordo con il giocatore islandese che prevede 18 mesi di durata con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Il centrocampista ha svolto il suo primo allenamento con i compagni di squadra presso il centro sportivo a Torbole Casaglia.

LECCE– Il Lecce è letteralmente scatenato con l’obiettivo di conquistare la salvezza. Due trattative ai dettagli: l’ex centrocampista del Torino Acquah ed il trequartista Saponara.

BOLOGNA – Il Bologna è deluso per il mancato arrivo di Ibanez ma ha subito individuato l’alternativa, si tratta del difensore classe 2001 Federico Bonini, nel giro dell’Under 19.

GENOA – Il Genoa tenta il doppio colpo. Due i ballottaggi per difesa e attacco: De Maio-Ceccherini e Quintero-Iago Falque.

TORINO – Scatto per l’attacco del Torino nelle ultime ore, nuovo contatto per Younes che si avvicina sempre di più a diventare un nuovo calciatore granata.