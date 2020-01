Calciomercato Milan, tutti i dubbi di Pioli in conferenza stampa

“Venerdì si chiude il mercato e sabato saremo quelli definitivi, quelli che dovranno fare una seconda metà di stagione all’altezza della situazione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Raisport Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della sfida di Coppa Italia con il Torino a San Siro.

“La squadra sta bene mentalmente e fisicamente, anche se ci sono stati degli impegni ravvicinati. Arriva un Torino ferito che vorra’ dimostrare la buona squadra, che in realta’ e’. Dobbiamo fare di tutto affinche’ il nostro momento positivo continui. Ci sono margini di miglioramento per far si’ che la seconda fase della nostra stagione possa essere positiva. In questo mini-filotto di vittorie, la squadra ha aumentato i giri del motore”.