Calciomercato Milan, nuovo profilo per i rossoneri: ma non sono i soli [NOME e DETTAGLI]

Il nuovo anno sembra aver portato un po’ più di energia ed entusiasmo in casa Milan, che fino all’arrivo di Ibrahimovic si trovava a dover pensare di lottare veramente per la permanenza. La dimostrazione? I sette punti nelle ultime tre partite. Ma, nonostante l’arrivo dello svedese, si continua a sondare qualche nome interessante sul mercato con l’intento di rafforzare la squadra.

Nelle ultime ore è spuntato un nuovo profilo, è quello di Adnan Januzaj. L’ex centrocampista del Manchester United, considerato qualche anno fa un potenziale crack, è però conteso anche dalla Roma, che starebbe pensando a lui come sostituto di Zaniolo. A confermare il tutto, ai microfoni di Calciomercato.com, il suo agente Dirk de Vriese: “Posso confermare che ci sono stati dei contatti con il club rossonero e il mio assistito direbbe di sì al Milan. Su di lui c’è anche la Roma, a tal proposito incontrerò i dirigenti della Real Sociedad per capire il loro punto di vista. Adnan vorrebbe provare una nuova esperienza internazionale e può approdare in Serie A già in questa sessione di mercato”.