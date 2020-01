Calciomercato, le notizie del giorno – I nuovi 11 stellari di Inter e Fiorentina, grandi colpi nelle ultime ore

Calciomercato, le notizie del giorno – La Fiorentina ha cambiato passo. L’arrivo dell’allenatore Iachini ha portato gli effetti sperati per il club viola, l’esonero di Vincenzo Montella forse è arrivato troppo tardi, la squadra ha perso punti ingenui. La Fiorentina è reduce da un pareggio ed una vittoria nel campionato di Serie A e dall’importante qualificazione ai quarti di Coppa Italia, vera e propria impresa contro la lanciata Atalanta. La dirigenza nel frattempo è scatenata sul fronte calciomercato, diverse trattative nelle ultime ore. La Fiorentina si è già regalata l’attaccante Cutrone, un calciatore che non ha bisogno di presentazioni, l’ex Milan è già andato in gol proprio nella partita di Coppa Italia. Finita? Macchè, la dirigenza viola sta per chiudere altri due importanti colpi, uno per reparto. Per la difesa è ai dettagli l’accordo con la Roma per Juan Jesus, per quanto riguarda il centrocampo vicinissimo anche Duncan. (LE NOTIZIE NEL DETTAGLIO).

Inter veramente scatenato sul mercato, la dirigenza nerazzurra è sempre più consapevole di poter lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto e ha deciso di accontenare Antonio Conte in ogni rischiesta. Ma andiamo con ordine. Sembrava fatta per lo scambio Politano-Spinazzola, sull’asse Inter-Roma, poi lo stop di ieri sera, adesso una nuova fumata bianca. Non sono mancati i momenti di tensione: prima gli ulteriori test fisici per Spinazzola non autorizzati dalla Roma, poi la formula del trasferimento che non ha convinto i nerazzurri. Il nuovo accordo prevede un prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo se i due giocatori riusciranno a collezionare almeno 15 presenze da qui sino alla fine della stagione. I nerazzurri hanno in pugno anche l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud e accelerano per regalare ad Antonio Conte anche Christian Eriksen in uscita dal Tottenham. E’ fatta anche per Ashley Young. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).