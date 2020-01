Calciomercato, le notizie di oggi: volti nuovi per Bologna e Napoli, colpaccio per la Juventus

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Il nuovo Bologna – Campionato fino al momento altalenante in casa Bologna ma nelle ultime due partite la squadra di Sinisa Mihajlovic ha conquistato due vittorie consecutive contro Atalanta e Lecce, due grandi prestazioni che hanno riportato grande fiducia. Alla ripresa del campionato una partita molto importante, quella davanti al pubblico amico contro la Fiorentina con l’obiettivo di risalire ancora di più la classifica. Nel frattempo la dirigenza sta operando sul fronte calciomercato, sono stati piazzati colpi importanti nelle ultime ore con l’intenzione di disputare una seconda parte di stagione da grande protagonista. Asse di mercato con l’Atalanta, accordo raggiunto per l’attaccante Barrow (LA GALLERY)

Il Napoli cambia volto – Stagione fino al momento molto deludente in casa Napoli, il club azzurro si trova lontanissimo dalla vetta della classifica ma anche dalla zona Champions League ed avrà bisogno di una seconda parte di campionato davvero incredibile per provare a risalire la china. Nelle ultime settimane è arrivata una decisione dolorosa, ovvero l’esonero dell’allenatore Carlo Ancelotti, il tecnico ha pagato non solo i risultati ma anche il cattivo rapporto con il presidente De Laurentiis e con alcuni calciatori. Al suo posto è arrivato Gennaro Gattuso, fino al momento ha conquistato una vittoria ed una sconfitta ma avrà bisogno di tempo per dare la sua impronta e la giusta grinta alla squadra. Il numero uno azzurro ha deciso anche di intervenire sul fronte calciomercato, nelle ultime ore è stato chiuso un colpo da novanta (IL NUOVO 11 DEL NAPOLI)

Colpaccio Juventus e le altre trattative – Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola la Juve starebbe ancora pensando a Isco, trequartista del Real Madrid. Il calciatore rappresenta il primo nome per il mercato della prossima stagione (TUTTE LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO)