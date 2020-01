Calciomercato, le notizie di oggi – La bomba di Pellegatti, il Milan tenta il colpo. Le mosse di Parma e Samp

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

La bomba di Pellegatti – Carlo Pellegatti lancia la bomba di calciomercato, nel dettaglio si parla con insistenza di uno scambio tra Juventus e Milan. Le due squadre sono in lotta per obiettivi completamente diversi, i bianconeri sono primi e hanno intenzione di confermarsi in zona scudetto, i rossoneri sono in risalita e puntano la qualificazione in Champions League, l’arrivo di Ibrahimovic ha portato gli effetti sperati e sono in arrivo altri innesti per aumentare la qualità di una squadra fino a qualche settimana fa in crisi dal punto di vista mentale e tecnico. Sul suo canale Youtube Pellegatti ha parlato delle voci su un possibile scambio tra Juventus e Milan, i protagonisti sarebbero il portiere Donnarumma ed il centrocampista Emre Can (LE PAROLE DEL NOTO GIORNALISTA)

Calciomercato, agente nella sede del Milan. Doppia operazione della Samp, difensore per Genoa e Parma e sorpresa Udinese

Il Milan tenta il colpaccio – Sorpresa in casa Milan. In sede è infatti arrivato Agustin Jimenez, agente, tra gli altri, di Rodrigo De Paul e Angel Correa, per incontrare i dirigenti rossoneri.

Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter, pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari

Le mosse di Parma e Sampdoria – Matteo Gabbia, difensore classe ’99 del Milan, è sempre più vicino al Parma in prestito. L’ultima idea dei ducali per l’attacco è Fernando Llorente. Contatti avviati con il Napoli. Occhi anche sull’attaccante del Torino Millico. Accordo raggiunto tra Napoli e Samp per il passaggio di Lorenzo Tonelli in blucerchiato. Domani le visite mediche.