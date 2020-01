Calciomercato, le notizie di oggi: l’Atalanta riabbraccia Caldara. Girandola di scambi tra Torino, Spal e Fiorentina

Calciomercato, le notizie di oggi – Completata la 19ª giornata di Serie A, le dirigenze dei club italiani tornano ad occuparsi del mercato, entrato nel vivo della sessione invernale. Il colpo in difesa è stato messo a segno dall’Atalanta, che riabbraccia Mattia Caldara. Possibili rinforzi nel reparto arretrato anche per Spal e Fiorentina.

Caldara torna a casa – L’Atalanta ha ufficializzato il ritorno di Caldara: il calciatore arriva dal Milan a titolo temporaneo, acquisto della durata di 18 mesi con diritto di opzione.

Torino e Spal, mosse in dirittura d’arrivo – Kevin Bonifazi è ad un passo dalla Spal. Operazione che dovrebbe chiudersi sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro. La cessione di Bonifazi sbloccherebbe il mercato in entrata del Torino, che si garantirebbe il cash necessario per chiudere l’affare Fofana con l’Udinese.

Fiorentina in cerca del difensore – La società viola ha messo gli occhi su Kumbulla, centrale del Verona: l’ottimo campionato disputato fin qui dal classe 2000 ha attirato le attenzioni della Fiorentina, che tuttavia non è l’unica pretendente in Serie A.