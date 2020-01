Calciomercato, le notizie di oggi – Conte ne fa fuori due, contatti Milan-Juventus e le mosse del Bologna

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Conte ne fa fuori due – Stagione molto importante per l’Inter, la squadra di Antono Conte è pienamente in corsa per la vittoria della scudetto, continua il duello con la Juventus. La squadra si prepara per la partita contro il Lecce, l’obiettivo è riscattare il pareggio contro l’Atalanta, nel frattempo la dirigenza lavora senza sosta sul mercato per rinforzare ancora di più la rosa. Sfumato lo scambio Politano-Spinazzola, l’Inter sta stringendo per Moses, vicini anche gli arrivi di Eriksen e Giroud per una squadra sempre più competitiva. Nel frattempo arrivano aggiornamenti anche in uscita, Antonio Conte ha praticamente bocciato due calciatori (I NOMI DEI DUE PARTENTI)

Contatti Milan -Juventus – Juventus e Milan potrebbero tornare a fare affari. I rossoneri non sono rimasti ‘scottati’ dalle operazioni Bonucci e Higuain, nelle ultime ore contatto per il passaggio di Emre Can, il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento.

Le mosse del Bologna – Il Bologna è deluso per il mancato arrivo di Ibanez ma ha subito individuato l’alternativa, si tratta del difensore classe 2001 Federico Bonini, nel giro dell’Under 19.

