Calciomercato, le notizie di oggi – Dybala spaventa la Juve, innesti per Sampdoria e Sassuolo. Ritorno al Bologna

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Dybala spaventa la Juventus – Diciamo che si sapeva, ma lui non lo aveva mai confessato. L’importante è che adesso sia felice, anche se sul futuro rimane criptico. Come riporta TuttoSport, è avvenuto l’incontro tra la Paulo Dybala e tantissimi bambini accorsi al Megastore dell’Allianz Stadium. Durante questo incontro, anche qualche passaggio sul passato: “Sono stati vicino ad andare via. Era nei pensieri della società, lo so. Abbiamo aspettato fino all’ultimo minuto. Ho due anni di contratto, non è poco ma neanche molto. Vedremo quali sono i piani della società, se ritengono che io possa partire nel prossimo mercato o se vogliono che rimanga. E’ difficile saperlo perché le cose cambiano in un secondo. Ora sono qui, in un club che mi ha trattato bene e dove mi sento felice. L’arrivo di Sarri mi ha aiutato: voleva che restassi e questo mi ha dato forza nei momenti di incertezza. Senza la palla mi annoio e sono fortunato a giocare in una squadra che cerca il possesso. L’idea di Sarri aiuta tanti giocatori. Difensivamente è meccanizzata, ma con la palla, vicino alla porta, si può improvvisare”.

Innesti per Sampdoria e Sassuolo – Il Sassuolo sta per piazzare un colpo importante per l’attacco, accordo con la Sampdoria per l’arrivo di Caprari, ai dettagli anche l’intesa con il calciatore. La Sampdoria ha già scelto il sostituto di Caprari, si tratta di Younes, nelle ultime ore è arrivata la fumata bianca, ufficialità nelle prossime ore.

Ritorno al Bologna – Orji Okwonkwo lascia il Canada, dove era in prestito al Montreal Impact, e torna al Bologna. Notizia a sorpresa per il club rossoblu.