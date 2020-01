Calciomercato, le notizie di oggi – Fiorentina scatenata, Solskjaer spaventa l’Inter, il Genoa cambia pelle

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Fiorentina scatenata – Beppe Iachini in conferenza stampa prima di Inter-Fiorentina di Coppa Italia ha parlato anche di mercato: “Sono usciti nomi di giocatori che ho allenato come Vazquez ma non credo arriveranno. Il mercato è strano, saltano fuori nomi nuovi ogni giorno. Certo se arrivassero giocatori che già conosco sarebbe più facile il loro inserimento”. Incontri certi invece per Duncan e Igor.

Solskjaer spaventa l’Inter – Dopo l’ottimo girone d’andata sul campo, seppur seguito da una fase calante nell’ultimo periodo, anche per quanto riguarda il mercato l’Inter ha saputo rispondere presente. Sono arrivati Moses e Ashley Young per le fasce ed Eriksen a centrocampo. E non è finita qui. In uscita si muove ben poco, per ora, ma l’annuncio in conferenza stampa di Solskjaer spaventa i tifosi nerazzurri. L’allenatore del Manchester United, infatti, ha annunciato che Alexis Sanchez, quest’anno passato ai nerazzurri in prestito, farà ritorno in Inghilterra. “La prossima estate Sanchez tornerà al Manchester United e dimostrerà a tutti che si sono sbagliati sul suo conto”.

Il Genoa cambia pelle – Situazione delicatissima in casa Genoa, il club rossoblu non riesce a risollevarsi in classifica al momento la squadra del presidente Preziosi sarebbe retrocessa. Serve un cambio di passo a partire dalle prossime partite ed evitare una retrocessione che sarebbe ‘drammatica’ sia dal punto di vista sportivo ma anche e soprattutto economico. Per questo motivo il numero uno rossoblu continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rose, dopo il portiere Perin, il centrocampista Behrami e l’attaccante Destro sono in arrivo altri due calciatori. ‘E’ fatta per il ritorno dell’attaccante Iago Falque, accordo raggiunto con il Torino, il calciatore dovrà trascinare con giocate e gol il Genoa alla salvezza. Nel pomeriggio incontro la Fiorentina per Sottil, calciatore offensivo ma che può essere schierato anche come esterno di centrocampo, si va verso l’accordo in prestito (I DETTAGLI E IL NUOVO 11)