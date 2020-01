Calciomercato, le notizie di oggi – I nomi per Roma e Milan, i colpi di Bologna e Lecce. Il Psg guarda in Italia

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

I nomi per Roma e Milan – Calhanoglu potrebbe finire in Premier League. Il turco è stato proposto all’Arsenal. Nome nuovo per quanto riguarda gli esterni. Si tratta di Januzaj, belga della Real Sociedad. Sul calciatore anche la Roma. Interesse, quest’ultimo, confermato anche dall’agente del calciatore ai microfoni di Calciomercato.com: “Su di lui, c’è un interesse concreto della Roma ma anche del Milan. Mi chiedete se firmerebbe con i rossoneri? Certo. Volete sapere se arriverà al Milan in caso di cessione di Suso? E’ una possibilità”. Non solo Januzaj. Nelle ultime ore, in Inghilterra, circola il nome di Matty Cash per i rossoneri. Si tratta di un mancino, capace di disimpegnarsi sia da terzino che da esterno a tutta fascia, La valutazione che ne fa il Nottingham Forest è di poco superiore ai 10 milioni.

I colpi di Bologna e Lecce – Il Bologna sta per definire l’arrivo dell’esterno Dimarco dall’Inter. Il calciatore interessa anche al Verona. In entrata c’è il giovane centrocampista senegalese Dion Lopy, classe 2002. Prossime giorni decisivi per il passaggio di Dzemaili allo Shenzhen di Donadoni. Arriva il colpo salvezza per l’allenatore Liverani, accordo raggiunto per l’arrivo di Saponara, calciatore in grado di fare la differenza.

Il Psg guarda in Italia – Il Paris Saint Germain, da quando si è insediata la ricca proprietà qatariota, ha fatto la voce grossa sul mercato senza badare a spese. Dal portiere all’attaccante, tante stelle del calcio mondiale sono passate dalla corte transalpina. Tra questi, l’acquisto al momento più costoso della storia del mondo pallonaro: Neymar, proveniente dal Barcellona per 222 milioni di euro. Non solo nomi altisonanti, però, quantomeno non sempre. La compagine francese, che vedrà presto partire Edinson Cavani, è infatti alla ricerca del sostituto. Si sonda l’Italia, con tanti centravanti che militano in Serie A finiti nel taccuino. A darne notizia è il quotidiano l’Equipe, che fa i nomi di Mertens, Piatek, Higuain e Llorente. Ma non solo. Tra questi ne spunta uno un po’ a sorpresa (L’ARTICOLO COMPLETO)