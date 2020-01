Calciomercato, le notizie di oggi: a Milano e Genova è ancora capodanno, il Napoli non scherza

Si è aperta ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato. Torna dunque la consueta raffica di notizie di CalcioWeb, che a fine giornata racchiude tutto il resoconto: trattative, scoop, pour parler, ufficializzazioni.

RITORNO DI FIAMMA PER L’INTER – L’Inter torna alla carica per Marcos Acuna. Ne è sicura ‘A Bola’ secondo cui, dopo una prima offerta respinta, il club nerazzurro si ritufferà sull’esterno sinistro dello Sporting nella prossima settimana. Marotta e Ausilio avrebbero messo sul piatto per il 28enne un milione di euro per il prestito e dieci per il riscatto al termine della stagione. Un anno fa il giocatore è stato a un passo dallo Zenit San Pietroburgo, ma l’offerta di 16 milioni più 4 di bonus non ha convinto i portoghesi, che chiedevano 20 milioni come parte fissa.

CASTILLEJO AI SALUTI – L’avventura di Samu Castillejo al Milan sembra essere giunta ormai ai titoli di coda. L’esterno d’attacco spagnolo, secondo quanto riporta il sito del quotidiano Sport, sembra a un passo dal trasferimento a Barcellona, per vestire la maglia dell’Espanyol. Castillejo, che gioca con i rossoneri dall’estate 2018, può’ tornare in Spagna con la formula del prestito secco. Classe 1995, Castillejo arrivò a Milano direttamente dal Villarreal, ma la sua esperienza nel Milan non è stata certo esaltante. Con l’arrivo di Ibrahimovic, i suoi spazi saranno ancora più ridotti; da qui la decisione di chiedere il trasferimento. Nel frattempo, proprio lo svedese ha firmato il contratto che lo lega al Milan per i prossimi sei mesi con una opzione di rinnovo legata agli obiettivi personali. Dopo le visite mediche, l’attaccante ha firmato a Casa Milan.

GENOA – Il sogno per l’attacco è Perotti ma la trattativa è difficile, più facile arrivare a Iago Falque del Torino. Nel frattempo, ufficializzato il doppio colpo in entrata. Oltre all’acquisto di Mattia Perin, prelevato in prestito dalla Juventus, arriva anche Valon Behrami. Destro è invece in dirittura d’arrivo.

SAMPDORIA-ATALANTA – I blucerchiati stanno provando ad ottenere anticipatamente dagli orobici i 12 milioni legati al riscatto di Duvan Zapata. I nerazzurri sembrerebbero disposti ad accontentare le richieste, ma nella trattativa deve rientrare uno dei due esuberi in forza all’organico di Gasperini, ossia il giovane Roger Ibañez o il danese Simon Kjaer.

NAPOLI – Notizia importante direttamente dall’Inghilterra: secondo quanto riferisce il Telegraph, il club azzurro avrebbe messo gli occhi su Jan Vertonghen. Il calciatore belga non ha firmato alcun rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Tottenham e rappresenta una soluzione importante per la squadra azzurra. Nel frattempo, Stanislav Lobotka è a un passo. Come riporta ‘El Mundo Deportivo’, il ds dei campani Cristiano Giuntoli è volato in Spagna per chiudere la trattativa e regalare a Rino Gattuso il primo colpo. Nonostante il Celta Vigo, proprietario del cartellino del centrocampista, fosse riluttante a cedere il proprio gioiello per meno di 30 milioni di euro, l’operazione verrà chiusa sulla base di un prestito a 3 milioni con riscatto a giugno dietro il versamento di altri 17 milioni di euro.