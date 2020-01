Calciomercato, le notizie di oggi – Il Napoli bussa in casa Spal, il Parma a sorpresa insidia Milan e Roma

NAPOLI – Il Napoli non si ferma: importantissima offerta alla Spal per l’attaccante Petagna, 21 milioni più bonus per portarlo in azzurro già a gennaio, valutazioni in corso.

PARMA – Sorpresa del Parma, il club si è inserito nelle ultime ore per Januzaj. La concorrenza è altissima, soprattutto quella di Roma e Milan, ma i giallorossi seguono anche Paquetà. Per la difesa il Parma ha messo gli occhi su Jorge Cuenca, calciatore del Barcellona.

MILAN – Uscita ed entrata in casa Milan. C’è l’accordo con il Siviglia per la cessione di Suso, prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. I rossoneri stanno provando a stringere i tempi per Florentino. La trattativa con il Benfica è nel vivo, in questo caso prestito con diritto di riscatto ma ad un cifra molto alta, circa 50 milioni di euro. Si tratta di un centrocampista.

ROMA – Il difensore dell’Atalanta Roger Ibanez è arrivato a Roma. Accordo in prestito gratuito per diciotto mesi con riscatto obbligatorio di otto milioni e due di bonus, domani mattina sarà Villa Stuart per le visite mediche di rito, poi per la firma del contratto per quattro anni e mezzo.