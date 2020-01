Calciomercato, le notizie di oggi: la proposta di Luciano Moggi e la bomba dal Portogallo sulla Juventus

Calciomercato, le notizie di oggi – La Juventus ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio con il netto successo in campionato contro il Cagliari, 4-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Non è stato molto convinto della prestazione l’ex dirigente Luciano Moggi che a Radio Bianconera lancia anche una proposta di calciomercato: “la rosa della Juventus è superiore a tutte le altre, almeno in Italia.Nella partita contro il Cagliari, il primo tempo è stato apatico, poi nel secondo tempo quando si è sbloccata la partita per un errore degli avversari, è andato tutto liscio. Bisogna vedere cosa succederà sabato a Roma“. Moggi ha poi espresso un commento sul centrocampista svedese Kulusevski, che arriverà a Torino a fine stagione, ‘proposto’ uno scambio. “Io andrei a parlare con il Parma, gli offrirei in cambio Rugani “. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

La Juventus ha ritrovato fiducia dopo il netto successo in campionato contro il Cagliari che ha riscattato la sconfitta in Supercoppa contro la Lazio, adesso la squadra di Sarri si prepara per la difficile trasferta sul campo della Roma con i giallorossi chiamati a riscattare la sconfitta casalinga contro il Torino. Nel frattempo una notizia a sorpresa dall’estero e che riguarda uno degli ultimi acquisti, il difensore de Ligt. Secondo voci provenienti dal Portogallo l’olandese potrebbe tornare all’Ajax ed in prestito. Il calciatore non avrebbe infatti convinto l’allenatore Maurizio Sarri, troppe disattenzioni nei momenti chiave delle partite, negli ultimi match ha infatti giocato Demiral. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).