Calciomercato, le notizie di oggi – Ritorno e colpaccio Milan, attaccante al Cagliari: terzini per la Roma

Calciomercato, le notizie di oggi – Il calciomercato è ripartito ed ha già regalato colpi importanti. Il riassunto della giornata di trattative.

Ritorno e colpaccio al Milan – Il Milan sta lavorando con il Torino per il clamoroso ritorno in rossonero dell’esterno Laxalt, contatti nelle ultime ore. Sorpresa per quanto riguarda il centrocampo. In entrata ci sarebbe Dani Olmo, stella della Dinamo Zagabria e dall’Under 21 spagnola. Un affare da 30 milioni.

Attaccante al Cagliari – Il Cagliari continua il pressing per il nuovo centravanti. In cima alla lista c’è Andrea Pinamonti. L’attaccante è finito ai margini del progetto e potrebbe accasarsi alla corte di Maran.

Terzini per la Roma – La Roma cerca il sostituto di Spinazzola. Tre i nomi sul taccuino di Petrachi. Si tratta di Barisic dei Rangers di Glasgow, Anocic del Cibalia (ex Primavera giallorossa) e Iacoponi del Parma.

Doppio innesto Spal – Doppio colpo in arrivo per la squadra di Semplici. Fatta per Kevin Bonifazi a titolo definitivo dal Torino. Vicino anche Iago Falqué, c’è da convincere il calciatore al prestito a Ferrara.