Calciomercato, le notizie di oggi – La ‘vendetta’ della Juventus all’Inter, disagio nello spogliatoio bianconero

Calciomercato, le notizie di oggi – La stagione in Serie A entra sempre più nel vivo, in particolar modo la diciannovesima giornata è stata molto importante per la Juventus, il club bianconero ha vinto 1-2 sul difficile campo della Roma e ha staccato l’Inter che davanti al pubblico amico non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro l’Atalanta. Continua il bellissimo duello tra le due squadre che sono in lotta per lo scudetto e lo ‘scontro’ continua anche fuori dal campo anche dal punto dirigenziale. Nel dettaglio negli ultimi mesi l’Inter ha ‘scippato’ Marotta, un dirigente che con la Juventus ha conquistato tantissimi trofei, poi la rottura con la Juventus e l’accordo raggiunto con i nerazzurri. Adesso i bianconeri hanno ricambiato il favore. In particolar modo il Consiglio della Lega Nazionale Professionisti Serie A ha disposto la deroga per il tesseramento della Juventus di Luigi Milani. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Quella di Gianni Di Marzio è una vera e propria bomba destinata a far discutere e potrebbe portare novità anche sul fronte calciomercato. ​​​​​​​”Non ho ancora visto la squadra che è l’espressione del proprio allenatore. Alcuni campioni non puoi farli giocare scolasticamente. Ma difesa alta, inserimenti costanti degli esterni bassi, si dovrebbero vedere di più. E’ in difficoltà in questo momento. Da notizie di spogliatoio, c’è proprio un disagio anche dei giocatori stessi. E in particolare di Dybala”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).