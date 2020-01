Calciomercato, le novità della notte: Inter scatenata, il Napoli cede e la Roma ha pronto il dopo Spinazzola

Il calciomercato non si ferma mai, neanche in tarda serata. Queste alcune novità della notte emerse dalla trasmissione serale di Sky Sport ‘Speciale Calciomercato’.

INTER – E’ la più attiva. Per quanto riguarda Giroud, l’attaccante viene incontro ai nerazzurri rinunciando ad una parte dell’ingaggio, ma la trattativa sarà conclusa dopo l’ufficialità dello scambio Politano-Spinazzola. Questione Eriksen: Ausilio ha formalizzato l’ok del calciatore, adesso si vuole chiudere subito e non a giugno. “Nessuna novità, non ci sono aggiornamenti. Se c’è fiducia per questi due giocatori? Noi abbiamo fiducia in generale del lavoro che stiamo facendo con il nostro allenatore e con i nostri calciatori. Questa è la cosa più importante. Poi se c’è la possibilità di migliorare ancora di più la squadra, lo faremo”. Sono le parole di Ausilio ai giornalisti che lo attendevano all’aeroporto di Linate.

NAPOLI – Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka, si vive una fase di stand by. Si pensa alle uscite di Gaetano e Younes e si valuta la cessione di Ghoulam. C’è il Marsiglia su di lui ma non ha ancora affondato il colpo. Se va via, i nomi per la sostituzione sono quelli del greco Tsimikas e di Masuaku del West Ham.

ROMA – Borna-Sosa è il possibile sostituto di Spinazzola per la Roma. Calciatore croato dello Stoccarda, è stato cercato lo scorso anno da altre squadre italiane, quando militava alla Dinamo Zagabria. Under continua a flirtare con il Milan, e lo vorrebbe prendere a titolo definitivo. Da capire se Suso rientrerà nell’affare o meno.

MILAN – Si valutano alcuni profilo per sostituire il partente Ricardo Rodriguez. Su Dani Olmo arrivano smentite da parte della dirigenza rossonera.