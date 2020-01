Calciomercato, la nuova squadra di Piatek: casi per Torino e Sampdoria, sorprese di Genoa e Parma

Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie A, un turno in grado di lasciare importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo le dirigenze operano sul fronte calciomercato per rinforzare sempre di più le rose da mettere a disposizione degli allenatori, nelle ultime ore importanti trattative, ecco tutto nel dettaglio.

PIATEK – L’allenatore Mourinho piomba su Krzysztof Piatek. Come riporta il Sun la trattativa tra il Tottenham ed il Milan sarebbe arrivata a conclusione su una base di 28 milioni di sterline (23,8 più 4,2 di bonus) per il trasferimento a titolo definitivo del polacco. Per il calciatore contratto della durata di 3 anni e mezzo, visite mediche previste addirittura nelle prossime 48 ore.

DEMIRAL – Il Leicester non molla la presa su Merih Demiral. Come riporta il ‘Mirror’ il club inglese ha già presentato una offerta di 24,5 milioni di sterline e una di 34 milioni di sterline per il difensore. Entrambe le proposte sono state respinte dalla Juventus ma nelle prossime ore è previsto un rilancio.

KUMBULLA – Il Manchester United si inserisce tra l’Inter e Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona. Secondo il Daily Star il club inglese avrebbe messo sul piatto 15 milioni di euro per il nazionale albanese.

LECCE– Riccardo Fiamozzi lascia il Lecce e va all’Empoli “in prestito biennale con obbligo di riscatto”. Lo comunica la società pugliese in una nota sul proprio sito ufficiale.

L’US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Deiola dal Cagliari Calcio, con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto a favore della società sarda. Il calciatore, che si è già sottoposto a visite mediche, verrà presentato alla stampa domani mattina alle ore 11.30 presso la sala stampa “Sergio vantaggiato” del Via del mare.

KURTIC – Il Parma Calcio 1913 dà il proprio benvenuto in gialloblù a Jasmin Kurti, il calciatore ha firmato col Parma un contratto fino al 30 giugno 2023. L’acquisto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 prevede l’obbligo di riscatto del giocatore proveniente dalla Spal.

NAPOLI – Napoli ha chiuso la trattativa per a Stanislav Lobotka, domani potrebbe essere a Roma per le visite mediche. Il Celta Vigo avrebbe infatti accettato l’offerta da 20 milioni più quattro di bonus lanciata dal club azzurro. Lobotka, 25 anni, firmerà un contratto quinquennale.

GIROUD – “Se la situazione sarà ideale per tutti, e prima di tutto per club, vedremo se si può lasciarlo andare”. Sono le dichiarazioni di Frank Lampard, allenatore del Chelsea, sul futuro di Olivier Giroud. “È stato un grande professionista qui, che ha continuato ad allenarsi professionalmente anche senza avere molte opportunità”, ha spiegato il tecnico in conferenza stampa. “Ma dobbiamo ancora prendere una decisione, non è ancora stato fatto nulla”.

TORINO – Scoppia il caso Millico al Torino. Prima di cederlo in prestito al Chievo, il Torino chiede di prolungare il contratto del giovane attaccante ma l’agente frena: “Il rinnovo si discute e non si impone”.

GENOA – Mossa a sorpresa in casa Genoa, sempre più vicino l’arrivo di Bjarnason, pronto a rinforzare la mediana per il tecnico Davide Nicola.

SAMPDORIA – Caos anche in casa Samporia, sembrava fatta per l’arrivo del difensore Tonelli ma la trattativa si è clamorosamente bloccata.

PARMA – Il Parma è scatenato, non solo l’arrivo di Kurtic, nelle ultime ore importante offerta alla Sampdoria per l’arrivo dell’attaccante Caprari.

BARCELLONA – Al Barcellona a rischio la panchina di Ernesto Valverde. Secondo quanto riportato dalla radio catalana RAC1, oggi la dirigenza blaugrana (il ds Eric Abidal e il Ceo Oscar Grau) avrebbe incontrato a Doha Xavi Hernandez, ex bandiera blaugrana e attuale allenatore dell’Al Sadd.