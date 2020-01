Calciomercato, il nuovo portiere al Milan: ‘dramma’ per i tifosi del Torino, mosse di Bologna e Sampdoria

Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, le partite del sabato hanno regalato grosse emozioni. Nel frattempo il calciomercato non si ferma, le dirigenze sono al lavoro per rinforare le rose non solo per il mercato di gennaio ma anche per la prossima stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

DE CEGLIE – Nuova squadra per Paolo De Ceglie, il calciatore ex Juventus ha firmato un contratto triennale col Miami Beach, che milita nella Usl Championship, lega di secondo livello del campionato americano e dovrà anche occuparsi anche della ricerca di giovani talenti.

MILAN – Sarà Asmir Begovic il nuovo vice Donnarumma. Con Reina diretto in prestito con diritto di riscatto all’Aston Villa, dovrebbe arrivare nelle prossime ore a Milano il portiere bosniaco, 32 anni, reduce dall’esperienza al Qarabag ma di proprietà del Bournemouth.

TRAPANI – Il Trapani ha ingaggiato il difensore Alessandro Buongiorno dal Torino. Il giocatore arriva con la formula del prestito.

NAPOLI – Diego Demme è un nuovo giocatore del Napoli. A dare l’annuncio ufficiale è il presidente Aurelio De Laurentiis su Twitter. “Benvenuto Diego!”.

PJACA – Cagliari, Verona, Lazio e Bologna si contendono le prestazioni dell’attaccante Pjaca, il calciatore è in uscita dalla Juventus.

TORINO – Lo sfogo di Salvatore Sirigu dopo la sfida di Coppa Italia contro il Genoa rischia di costare caro: il portiere può lasciare il Torino.

SAMPDORIA – Sampdoria attivissima nelle ultime ore di mercato, si cerca un difensore ed il nome è quello di Cetin.