Calciomercato, ore calde in casa Inter. Innesti per Torino e Cagliari, sorprese Sampdoria e Genoa

Il calciomercato entra sempre più nel vivo, ultimi giorni di trattative con il gong che si avvicina sempre di più. Le squadre del massimo campionato italiano continuano a muoversi per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio.

OMAN – Branko Ivankovic è il nuovo commissario tecnico dell’Oman, è stato il ‘secondo’ di Miroslav Blazevic quando la Croazia raggiunse le semifinali ai Mondiali del 1998 in Francia e riuscì a qualificare l’Iran ai Mondiali in Germania nel 2006. Esordio contro l’Afghanistan il 31 marzo, una gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

PADOVA – Il Padova ha esonerato Salvatore Sullo ed ha affidato la panchina ad Andrea Mandorlini. “Il calcio Padova informa che la panchina della prima squadra e’ stata affidata a mister Andrea Mandorlini. Il tecnico ravennate ha sottoscritto un contratto con la societa’ biancoscudata fino al 30 giugno 2020, con opzione di rinnovo”.

Giulio Favale vestirà fino al termine della stagione la maglia della Pistoiese.

Il Rende calcio ha reso noto di aver accettato le dimissioni del tecnico della prima squadra Raffaele Guardia. “Contestualmente – si legge in una nota – sono stati sollevati dall’incarico l’allenatore in seconda Andrea Tricarico, il preparatore atletico Armando Fucci, il preparatore dei portieri Daniele Lanza e il collaboratore tecnico Argentino Vilardi. La societa’ nel ringraziarli per il lavoro svolto augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della carriera. Il nome del nuovo responsabile della prima squadra e del suo staff saranno comunicati nelle prossime ore”.

PESCARA – La Delfino Pescara ha reso noto che nella mattina di oggi Luciano Zauri ha rimesso il proprio mandato di responsabile tecnico della prima squadra biancazzurra nelle mani del presidente Daniele Sebastiani. “L’amarezza nel rinunciare al mio ruolo di allenatore non e’ negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali uno dei quali e’ il rispetto della maglia biancazzurra” le parole di Zauri pubblicate sul sito della societa’. “Ringrazio la societa’ per l’opportunita’ che mi ha concesso e tutti coloro che hanno lavorato con me in questi anni, atleti e membri dello staff, perche’ tutti mi hanno lasciato delle cose importanti”.

GENOA – Nuovo innesto in casa Genoa. Si tratta di Sebastian Eriksson, ritorno in Italia perche’ dal 2011 al 2014 militò nel Cagliari dove il direttore generale era Francesco Marroccu, attuale direttore sportivo del Genoa. Si tratta di un centrocampista.

NAPOLI – Il Napoli ha annunciato, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, di aver acquisito a titolo definitivo il difensore Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito al Verona fino al 30 giungo 2020.

INTER – Secondo quanto riporta il ‘Sun’, Manchester United e City sono pronte a bussare alla porta per Lautaro Martinez. L’argentino continua inoltre ad essere seguito dal Barcellona. “Moses sta tornando qui dal suo prestito ma per andare altrove”. Ad annunciare la fine del prestito dell’esterno Victor Moses dal Fenerbahce al Chelsea è il tecnico dei ‘blues’ Lampard.

CAGLIARI – Nuovo attaccante per il Cagliari, il club sardo nelle ultime ore ha definito dalla Juventus l’arrivo dell’attaccante Pjaca.

SAMPDORIA – Si allontana l’arrivo di Tonelli per la difesa per questo motivo il club blucerchiato ha bussato in casa Atalanta, chiesto Masiello.

TORINO – Il presidente Urbano Cairo chiude per il primo acquisto di gennaio: si tratta di Ian Poveda. La società granata sta cercando di chiudere la trattativa per il giovane attaccante esterno classe 2001 di proprietà del Manchester City.

LECCE – Lecce ha comunicato di aver ceduto, a titolo temporaneo e con diritto di riscatto, il calciatore Romario Sandu Benzar al Perugia. Il terzino sinistro rumeno, classe ’92, nella stagione corrente ha totalizzato solo tre presenze con la maglia giallorossa. Si allontana Acquah.