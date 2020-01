Calciomercato, Paratici allo scoperto sulla Juventus. Super offerta del Napoli alla Spal, attaccante al Cagliari

La ventusesima giornata del campionato di Serie A ha regalato grandi emozioni e spettacolo, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo ultimi giorni di calciomercato, ecco tutte le trattative che riguardano le squadre del massimo campionato italiano e non solo.

JUVENTUS – Fabio Paratici, Chief Football Office della Juventus, ai microfoni di Sky Sport, pochi minuti prima del match contro il Napoli ha parlato di mercato “Nel mercato nascono opportunità e questa di De Sciglio-Kurzawa è una ipotesi. Stiamo trattando con il Psg. Vediamo se sarà possibile. Emre? Siamo contenti se rimane. E’ tra i centrocampisti più forti d’Europa. Vedremo poi il da farsi. Se uscirà non verrà sostituito”.

ROMA – Il difensore dell’Atalanta, Roger Ibanez è arrivato a Roma. Accordo in prestito gratuito per diciotto mesi con riscatto obbligatorio di otto milioni e due di bonus, domani mattina sarà Villa Stuart per le visite mediche di rito, poi per la firma del contratto per quattro anni e mezzo.

CRESPO – Nuova avventura per Hernan Crespo. “El Valdanito” è il nuovo allenatore del Defensa y Justicia, club della massima serie argentina. Al momento il Defensa y Justicia è terzultimo, con 21 punti conquistati in sedici giornate.

NAPOLI – Il Napoli non si ferma, importantissima offerta alla Spal per l’attaccante Petagna, 21 milioni più bonus per portarlo in azzurro già a gennaio, valutazioni in corso.

CAGLIARI – Mossa a sorpresa nelle ultime ore in casa Cagliari, si prova a chiudere per Martin Satriano, attaccante classe 2001 del Nacional.