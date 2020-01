Calciomercato, la raffica della notte – Due calciatori proposti al Milan, nuove idee per Roma e Fiorentina

Non si ferma il calciomercato. Arrivano notizie importanti anche nella notte. Le squadre di Serie A (ma non solo) si muovono per rinforzare le rose. Importanti trattative svelate nella trasmissione ‘Speciale calciomercato – L’originale’ di Sky Sport.

La Fiorentina ha una nuova idea per la difesa. In caso di partenza di Ceccherini, tutto su Pisacane.

Giornata di incontri nella sede del Milan. Proposti, tra gli altri, il centrocampista classe ’99 del Benfica Florentino e il fantasista argentino Matias Zaracho, classe ’98. Valutazioni in corso per i rossoneri.

Calciomercato, agente nella sede del Milan. Doppia operazione della Samp, difensore per Genoa e Parma e sorpresa Udinese

Nuova idea per la Roma. Con Politano diretto a Napoli, i giallorossi stanno sondando il terreno con l’Herta Berlino per Dilrosun, olandese classe ’98.

Cessioni in vista per l’Udinese. Opoku va in prestito con diritto di riscatto all’Amiens, in Francia. Offerta del West Ham per Fofana, i friulani chiedono più soldi.

Calciomercato – Il Bologna riporta in Italia un ex Inter, pazza idea del Parma. Attaccante per il Cagliari

Il Verona è in trattativa con il Genoa per Agudelo, centrocampista colombiano messosi in luce nella prima parte di stagione e ora ai margini del progetto di Nicola.

In Serie B, l’Ascoli valuta le offerte per Ninkovic. Non solo il Bari, anche Herta Berlino e Fenerbahce sul serbo. Il Livorno prova a riportare in Italia Felipe Avenatti, ex Ternana attualmente allo Standard Liegi.