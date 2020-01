Calciomercato, retroscena Sampdoria-Suso: una cessione sblocca il Torino, difensore per Spal e Fiorentina

Si sta giocando la giornata valida per il campionato di Serie A, un turno scoppiettante per le zone alte e basse della classifica. Nel frattempo il calciomercato entra sempre più nel vivo, arrivano aggiornamenti importanti sulle trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo.

MILAN – Inizia la nuova avventura con la maglia del Milan per il portiere Asmir Begovic. L’estremo difensore è arrivato alla clinica ‘La Madonnina’ per svolgere le visite mediche poi la firma del contratto: accordo per i prossimi sei mesi. Il portiere arriva al Milan in prestito dal Bournemouth e sostituisce Reina – diretto all’Aston Villa – come secondo di Donnarumma.

ATALANTA – L’Atalanta “comunica di aver acquisito dal Milan il calciatore Mattia Caldara a titolo temporaneo della durata di 18 mesi con diritto di opzione”. Anche il Milan comunica ufficialmente la cessione di Caldara, a cui formula il più sincero “in bocca al lupo” per i prossimi mesi della sua carriera professionale.

SPAL – Kevin Bonifazi è ad un passo dal trasferimento alla Spal. Il difensore dovrebbe arrivare sulla base del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

TORINO – La cessione di Bonifazi sblocca il mercato in entrata del Torino che sta porvando a chiudere per il centrocampista Fofana dell’Udinese.

SUSO – Suso è ormai in uscita dal Milan, l’unico club che al momento si è fatto vivo per l’attaccante è la Sampdoria, per il resto non sono arrivate offerte. Nel frattempo continua il braccio di ferro con il Napoli per l’arrivo in blucerchiato del difensore Tonelli. I blucerchiati hanno messo nel mirino il difensore Nikolaou e l’attaccante La Gumina: pronti 10 milioni di euro più il cartellino di Augello.

FIORENTINA – Il club viola alla ricerca di un difensore per rinforzare la rosa, il nome a sorpresa è quella di Kumbulla del Verona, protagonista di una grande stagione.